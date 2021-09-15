Происшествия 1 час назад

На Сумщине ликвидировали сеть подпольных call-центров (ФОТО)

Мошенники представлялись сотрудниками банковских call-центров и обманным способом получали от клиентов информацию об их банковских счетах

Фото: пресс-центр СБУ Фото: пресс-центр СБУ
Фото: пресс-центр СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пресекли деятельность двух подпольных call-центров в Сумской области.

Как сообщает пресс-центр СБУ, злоумышленники использовали звонки операторов, чтобы выведать у людей информацию об их банковских счетах.

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После этого мошенники снимали деньги, часть из которых переправляли местному криминальному авторитету.

По имеющейся информации, к противоправной деятельности call-центров были привлечены около 70 человек. Злоумышленники приобрели базы данных банковских учреждений и звонили их клиентам.

Точная сумма "доходов" дельцов устанавливается, но предварительные оценки свидетельствуют о десятках миллионов гривен.

Мошенники выдавали себя за сотрудников банков и рассказывали, что они проводят телефонный опрос или предлагают новую банковскую услугу или кредит. Это позволяло им входить в доверие к "клиентам", которые охотно отдавали свою персонифицированную информацию.

В итоге злоумышленники получали доступ к онлайн-банкингу клиентов банков и снимали их средства.

По данным СБУ, часть этих денег шла на финансирование организованной преступной группировки местного криминального авторитета — "Леры Сумского". В настоящее время он находится за пределами Украины и скрывается от правоохранителей за рубежом.

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Координатором экспериментального проекта определено Министерство цифровой трансформации.

Напомним, в июле сотрудники Управления противодействия киберпреступности в Харьковской области совместно со следственным отделом Харьковского районного управления полиции ликвидировали мошеннический сall-центр.

Ранее сообщалось, что в начале июня СБУ прекратила работу в Киеве подпольного телекоммуникационного центра, организаторы которого с начала года присвоили почти 9 млн грн украинских и иностранных вкладчиков под видом привлечения в международные инвестиционные проекты.

В марте СБУ уже отчитывалась о пресечении деятельности в Киеве некой организованной группировки, присваивавшей средства украинцев, имитируя участие в биржевых торгах и операциях с криптовалютой.

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