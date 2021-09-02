Издание Dev.ua подверглось атаке после расследования об инвесторе сервиса доставки Rocket

Интернет-издание Dev.ua подверглось DDOS-атаке после публикации расследования об инвесторе сервиса доставки еды Rocket Тимуре Рохлине, сообщил на своей странице в Facebook его главный редактор Станислав Юрасов. Сам сайт на момент публикации новости остается недоступен.

"Сегодня злоумышленники пытаются завалить и сайт dev.by. В день, когда начались атаки, мы опубликовали расследование. В нем речь шла об Тимуре Рохлине, инвесторе сервиса по доставке еды Rocket. Украинское следствие арестовало его активы в Украине после обращения прокуратуры Бамберга (Германия), где было указано его имя", — написал он.

Отметим, что в материале Dev.ua речь шла о том, что немецкие правоохранители подозревают Рохлина в причастности к крупной афере с использованием псевдоинвестиционных площадок, ущерб от которой оценивается в десятки миллионов евро.

Среди других лиц, подозреваемых в причастности к ней, называются граждане Украины Андрей Курочкин, Юрий Копачевский, Игорь Козленко и граждане Израиля Михаэль Чеботарь, Максим Барановский-Рафаэль и Тимур Рохлин.

Как указывало издание со ссылкой на данные украинского следствия, на подконтрольную Рохлину британскую компанию было перечислено 10,8 млн евро дохода от мошеннической деятельности, а часть активов, которые следствие связывает с Рохлиным, были в конце 2020 года арестованы.

Отмечается, что расследование в Украине было начато с подачи прокуратуры Бамберга. По данным следствия, группа украинцев и иностранцев в 2017−2020 годах выманивала у европейцев средства, предлагая им инвестировать в различные активы и обещая рост вложений в 100 и более раз.

Для этого использовались сайты под названиями Tradecapita, Fibonetix, NobelTrade, Forbslab и Huludox — данные структуры якобы занимались торговлей банковскими металлами, валютой, криптовалютой, ценными бумагами и прочими активами.

По данным правоохранителей, когда клиенты хотели вывести деньги, им звонили якобы представители торговых платформ, требуя перечислить сбор за обслуживание и комиссию за обналичивание в размере 15% от суммы. Однако после внесения оплаты аккаунты инвесторов блокировались, а деньги присваивали себе мошенники.

Задокументированная сумма ущерба от схемы составила 9 млн евро. Немецкая газета Die Sueddeutsche Zeitung сообщала, что в полицию обратилось около 400 европейцев, ставших ее жертвами.

"Юристы Рохлина пугают нас, что за раскрытие тайны следствия предусмотрена уголовная ответственность. Хотя весь текст построен на данных из открытых реестров. Мне кажется, что нас просто пытаются заткнуть", — написал Юрасов.

Delo.ua обратилось к компании Rocket за комментариями относительно данной ситуации, однако пока ответа не получило.

Отметим при этом, что схемы хищения средств доверчивых инвесторов через сомнительные сайты распространены и в самой Украине: Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку ведет даже отдельный реестр таких интернет-ресурсов, периодически добавляя в него новые и новые сайты.

Иногда к организаторам подобной деятельности наведываются и правоохранители. К примеру, в июне Служба безопасности Украины прекратила работу в Киеве подпольного телекоммуникационного центра, организаторы которого с начала года присвоили почти 9 млн грн украинских и иностранных вкладчиков под видом привлечения в международные инвестиционные проекты.

В том же месяце СБУ сообщала о блокировке деятельности нелегальных call-центров, выдававших себя за известные брокерские компании и выманивавших деньги у граждан стран ЕС и СНГ.

В марте же СБУ также отчитывалась о пресечении деятельности в Киеве организованной группировки, присваивавшей средства украинцев, имитируя участие в биржевых торгах и операции с криптовалютой.