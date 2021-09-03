Бизнес 40 минут назад

Rocket: мы не причастны к DDоS-атакам на СМИ и не комментируем деятельность инвесторов

В компании заверили, что работают в рамках закона

Фото: Delo.ua Фото: Delo.ua
Фото: Delo.ua

В компании Rocket заявили, что не имеют отношения к DDоS-атаке на издание Dev.ua, которое опубликовало расследование о причастности инвестора сервиса доставки Тимура Рохлина к многомиллионной афере.

Об этом Delo.ua сообщили в пресс-службе компании. 

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"Недавно в СМИ появились публикации, в которых упоминается компания Rocket. По этому поводу хотим заверить, что компания всегда работает в рамках закона в странах своего присутствия. Мы не можем комментировать события, которые касаются третьих лиц — клиентов, инвесторов и их родственников. Вместе с этим мы заверяем, что не причастны к атакам на сайт СМИ. Мы сочувствуем всем, кого могла смутить информация в СМИ, и хотим заверить, что планам и операционной деятельности Rocket ничего не угрожает", — говорят в компании. 

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Напомним, Dev.ua сообщил, что что немецкие правоохранители подозревают Рохлина в причастности к крупной афере с использованием псевдоинвестиционных площадок, ущерб от которой оценивается в десятки миллионов евро. 

Среди других лиц, подозреваемых в причастности к ней, называются граждане Украины Андрей Курочкин, Юрий Копачевский, Игорь Козленко и граждане Израиля Михаэль Чеботарь, Максим Барановский-Рафаэль и Тимур Рохлин.

Как указывало издание со ссылкой на данные украинского следствия, на подконтрольную Рохлину британскую компанию было перечислено 10,8 млн евро дохода от мошеннической деятельности, а часть активов, которые следствие связывает с Рохлиным, были в конце 2020 года арестованы.

После публикации материала на веб-сайт издания Dev.ua, а впоследствии на сайт материнского медиа — Dev.by, началась DDоS-атака. Главный редактор Dev.ua связал атаку именно с публикацией расследования, касающегося Рохлина.

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