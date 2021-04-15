Транспорт 60 минут назад

Украинский сервис доставки еды Rocket начал работу в Нидерландах

Украинский стартап планирует начать работу в 10 европейских государствах до конца 2021 года

Украинский сервис доставки еды Rocket начал работу в Нидерландах Украинский сервис доставки еды Rocket начал работу в Нидерландах

Украинский сервис доставки еды и продуктов Rocket 15 апреля начал работу в столице Нидерландов — Амстердаме.

Страна тюльпанов стала второй среди десяти европейских государств, где стартап планирует начать работу в 2021 году, сообщает пресс-служба компании.

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Указано, что с началом работы в Нидерландах, сервис Rocket расширил свое присутствие на три страны. Кроме Украины, курьеры с оранжевыми рюкзаками доставляют также заказы в столице Кипра — Никосии.

"Кипр был стартовой площадкой перед выходом в новые европейские страны. Сейчас мы отточили технические нюансы и мультиязычность приложений, а также подготовили команды для масштабной международной экспансии. В частности, в Амстердаме открыт офис, который будет заниматься новыми рынками", — рассказал CMO Rocket Олег Любарец.

К тому же, Rocket 14 апреля начали работу в Белой Церкви (Киевская область). Всего же в Украине покрыто уже 28 городов, среди которых 18 областных центров.

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Как известно, Rocket — украинский сервис доставки, основанный в 2018 году как Raketa. С выходом на международный рынок компания изменила название на Rocket.

Ранее украинский сервис доставки еды Raketa объявил о начале работы на Кипре и смене названия на его английский вариант — Rocket.

Напомним, в третьем квартале 2020 года инвестиции в курьерскую деятельность в Украине выросли в 18 раз, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Более того, эта сфера оказалась вообще единственной, в которой произошел значительный рост капитальных инвестиций в январе-сентябре.

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