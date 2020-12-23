Сервис доставки еды Raketa замахнулся на международную экспансию, начав с Кипра

Украинский сервис доставки еды Raketa объявил о начале работы на Кипре и смене названия на его английский вариант — Rocket. Об этом говорится в сообщении компании.

"Сервис доставки Raketa стал международной компанией. С сегодняшнего дня курьеры с оранжевыми рюкзаками начинают возить заказы в Никосии — столице Кипра. Эта страна стала первой в рамках международной экспансии: Raketa планирует покрыть десять стран в 2021 году", — говорится в нем.

В связи с выходом на международный рынок Raketa сменит название на Rocket, но айдентика бренда при этом сохранится, благодаря чему у клиентов в Украине не должно возникнуть проблем с идентификацией этой службы доставки.

"В большинстве стран такого слова, как "ракета", не существует. Поэтому было принято решение, сохранив то, что уже создано в Украине, развиваться на новых рынках. Бренд Rocket будет понятен во всем мире, и останется узнаваем здесь", — пояснил директор по маркетингу Олег Любарец.

В марте компания планирует начать работу в Нидерландах, а после — покрыть еще ряд европейских стран. В Украине же до конца года сервис Rocket намерен запустится в Кропивницком. Он станет 27-м украинским городом и 18-м областным центром.

Смена названия в Украине будет происходить постепенно. Первыми новый бренд заметят пользователи англоязычной версии приложения. В течение нескольких недель Rocket появится на новых рюкзаках курьеров, а также их фирменной одежде.

Напомним, что в третьем квартале инвестиции в курьерскую деятельность в Украине выросли в 18 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более того, эта сфера оказалась вообще единственной, в которой произошел значительный рост капитальных инвестиций в январе-сентябре.

Отметим также, что недавно сеть магазинов бытовой электроники "Алло" объявила о запуске собственного оператора доставки товаров.