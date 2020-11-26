Сеть магазинов "Алло" запускает собственную доставку товаров

Украинский дистрибьютор бытовой электроники "Алло" запускает собственный почтово-логистический оператор. Как сообщает компания, "Алло Express" будет предоставлять услуги по доставке и выдаче посылок интернет-заказов с сайта allo.ua как в магазинах, так и клиентам на дом.

Отделения почтового оператора будут располагаться в действующих магазинах "Алло" в 140 городах Украины.

Кроме классических почтовых услуг, "Алло Express" планирует предоставлять комплекс финансовых сервисов в партнерстве с ООО "Электрум пэймент систем", в частности осуществлять денежные переводы без открытия счетов в пределах платежной системы "Электрум" и других систем. Этот сервис должен появиться во всех отделениях уже в ближайшем будущем.

"В условиях сегодняшних реалий и с учетом значительного перетекания розничных продаж в онлайн было принято решение перестроить процессы собственной логистики и инвестировать в создание собственного почтового оператора. Развивать сервис доставки планируем по двум направлениям: доставка интернет-заказов в любое отделение "Алло Express", а также адресная курьерская доставка покупателю", — пояснил директор группы компаний "Алло" Максим Раскин.

В компании также сообщают, что планируют развивать несколько форматов почтовых отделений, в том числе и за пределами действующих магазинов "Алло".