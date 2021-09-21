"Новая почта" предупредила о мошеннических рассылках от имени компании

"Новая почта" предупредила клиентов о мошеннической рассылке от имени компании с розыгрышем билетов на концерт группы "Океан Эльзы".

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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В компании отметили, что на данный момент не проводят розыгрышей билетов на концерты, поэтому к данной рассылке не имеют отношения.

При этом в компании предупредили, что все конкурсы и акционные предложения компании публикуются только на официальном сайте и страницах "Новой почты" в соцсетях Facebook и Instagram, но не через электронную почту.

Также адресата этих писем в компании советуют добавить в спам и ни в коем случае не отвечать на них и не переходить по ссылкам. Если пользователь все же кликнул по ссылке в этом письме, ему советуют обновить пароли почты и других связанных с ней сервисов.

Напомним, что мошенники за деньги блокируют неугодные аккаунты в Instagram: "услуга" стоит $60.