Бизнес 20 минут назад

"Новая почта" предупредила о мошеннических рассылках от имени компании

От имени компании разыгрывают билеты на концерт

Фото: Права Тут Фото: Права Тут
Фото: Права Тут

"Новая почта" предупредила клиентов о мошеннической рассылке от имени компании с розыгрышем билетов на концерт группы "Океан Эльзы". 

Об этом сообщила пресс-служба компании. 

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В компании отметили, что на данный момент не проводят розыгрышей билетов на концерты, поэтому к данной рассылке не имеют отношения. 

При этом в компании предупредили, что все конкурсы и акционные предложения компании публикуются только на официальном сайте и страницах "Новой почты" в соцсетях Facebook и Instagram, но не через электронную почту. 

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Также адресата этих писем в компании советуют добавить в спам и ни в коем случае не отвечать на них и не переходить по ссылкам. Если пользователь все же кликнул по ссылке в этом письме, ему советуют обновить пароли почты и других связанных с ней сервисов.

Напомним, что мошенники за деньги блокируют неугодные аккаунты в Instagram: "услуга" стоит $60.

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