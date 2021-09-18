Платежная система "Новой почты" стала партнером Visa и MasterCard

Платежная система "Новой почты" "НоваПей" стала участником международных платежных систем Visa и MasterCard.

Об этом сообщает пресс-служба почтового оператора.

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Указано, что это позволит компании работать с платежными системами напрямую, без посредников и эффективнее использовать ее возможности для улучшения клиентского опыта.

Также утверждается, что компания "НоваПей" первой среди частных небанковских финансовых учреждений стала полноправным участником международных платежных систем (МПС) Visa и MasterCard. В частности, первой в регионе СНГ и Юго-Западной Европы в МПС Visa и первой в Украине и Молдове в МПС MasterCard Worldwide.

Известно, что до этого "НоваПей" использовала технологии МПС за посредничеством банков-эквайров.

"Став участником МПС Visa и MasterCard, "НоваПей" может теперь проводить прямые расчеты, более эффективно строить технологии обработки операций, расширить функционал мобильного приложения и онлайн-кабинета "Новой почты" для наших клиентов", — заявил СЕО "НоваПей" Андрей Кривошапко.

Ранее стало известно, что компания "Новая почта" пока не планирует запускать свой цифровой банк, как это, к примеру, делает владелец "Сильпо".

Перед этим соучредитель "Монобанка" Олег Гороховский заявил, что в Украине в ближайшее время готовятся к выходу на финансовый рынок еще минимум три проекта интернет-банков, похожих на monobank.