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"Новая почта" начала принимать и отправлять денежные переводы через Western Union

Услуга доступна в отделениях "Новой почты" и позволяет клиентам отправлять и получать денежные переводы в/из более чем 200 стран и территорий мира

Фото: Новая почта Фото: Новая почта
Фото: Новая почта

С июля 2021 года клиенты компании "Новая почта" (НП) могут отправлять и получать денежные переводы через платежной системы Western Union, которая мировым лидером в сфере международных денежных переводов и платежей.

Как сообщает пресс-служба НП, услуга предоставляется финансовой компанией NovaPay. Услуга доступна в отделениях НП и позволяет клиентам отправлять/получать денежные переводы в/из более чем 200 стран и территорий мира.

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"Мы запустили услугу международных денежных переводов год назад, и она стала пользоваться популярностью среди украинцев за рубежом. Большинство переводов поступает из стран Евросоюза, чаще всего из Польши. Сейчас мы сообщаем о начале нашего сотрудничества с Western Union, одной из самых известных платежных систем в мире. Теперь наши клиенты получили еще больше возможностей для получения или отправки денег своим родным и близким за считанные минуты", — рассказал генеральный директор NovaPay Андрей Кривошапко.

Чтобы сделать перевод Western Union, отправитель должен иметь при себе удостоверение личности, знать полное имя получателя и страну назначения. Когда транзакция оплачена, отправитель получает от оператора контрольный номер денежного перевода.

Этот номер должен быть передан получателю, чтобы он мог получить транзакцию в одном из пунктов обслуживания Western Union. В глобальную финансовую сеть Western Union входит больше 550 тысяч пунктов обслуживания в более чем 200 странах и территориях мира.

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При получении денежного перевода в отделении "Новой почты" клиенту необходимо сообщить оператору полученный контрольный номер денежного перевода и предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Украины, заграничный паспорт, вид на жительство и другие). После проверки информации денежный перевод выплачивается получателю.

Денежные переводы Western Union в отделениях "Новой почты" доступны только в гривне. Плату за перевод вносит отправитель, ее размер зависит от страны назначения. Получатель денежного перевода дополнительно ничего не оплачивает.

NovaPay – небанковское финансовое учреждение, входящее в группу компаний "Новая почта". Развивает одноименную международную платежную систему.

По данным НБУ, занимает лидерскую долю в 46% рынка внутренних денежных переводов. В 2020 году компания провела 264 млн переводов.

Напомним, Компания "Пост Финанс", входящая в группу компаний "Новая почта", с июня 2020 года запустила услугу получения международных денежных переводов в отделениях "Новой почты".

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