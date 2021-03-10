НБУ определил критерии важности платежных систем

Национальный банк Украины (НБУ) определил перечень системно важных, социально важных и важных платежных систем в Украине.

Как сообщает пресс-служба регулятора, распределение платежных систем по категориям важности проводится Нацбанком для приведения деятельности значимых платежных систем, имеющих значительную долю на рынке, в соответствии с международными стандартами оверсайта.

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На сегодняшний день единственной системно важной платежной системой в Украине, как и в предыдущие годы, остается система электронных платежей (СЭП) — Национального банка Украины.

Перечень платежных систем, вошедших в категории социально важных платежных систем в Украине, не претерпел изменений, по сравнению с 2019 и 2018 годами.

Статус социально важных платежных систем подтвердили пять платежных систем:

– MasterCard, MasterCard International Incorporated, США;

– Visa, Visa International Service Association, США;

– NovaPay, ООО "НоваПей";

– Western Union, Western Union Financial Services Inc.США/Western Union Network, SAS, Франция;

– "Почтовый перевод", АО "Укрпочта".

В категории важных платежных систем, по сравнению с 2019 годом, платежная система FLASHPAY (ЗАО "Банк Фамильный") потеряла такой статус.

В то же время, в 2021 году в эту категорию вошли две новые платежные системы — PrivatMoney (АО КБ "ПриватБанк") и LEO (ООО "ФК ЛЕОГЕЙМИНГ ПЭЙ").

Поэтому к важным платежным системам относятся:

– "Финансовый мир", ООО "Украинская платежная система";

– MoneyGram, Money Gram Payment Systems Inc. США;

– City 24, ООО "Финансовая Компания "Феникс";

– LEO, ООО "ФК ЛЕОГЕЙМИНГ ПЭЙ";

– RIA, Continental Exchange Solutions Inc, США;

– PrivatMoney, АО КБ "ПриватБанк";

– INTELEXPRESS, АО микрофинансовых организация "Интелекспрес", Грузия.

К платежным системам, вошедшим к категориям важности, Нацбанк устанавливает ужесточенные требования, в частности, в части управления и организации деятельности, доступа и участия в платежной системе, системы управления рисками, обеспечения киберустойчивости и управления непрерывной деятельностью и тому подобное.

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Кроме того, с 2020 года НБУ признает операторов услуг платежной инфраструктуры значимыми согласно установленных критериев.

Если сравнить с предыдущим годом, перечень значимых операторов услуг платежной инфраструктуры расширился на одного оператора — ООО "Эйси ДИСИ процессинг". Поэтому по результатам мониторинга 2020 года значимыми операторами услуг платежной инфраструктуры стали:

ЧАО "Украинский процессинговый центр";

ООО "Эйси ДИСИ процессинг";

ООО "ТАС ЛИНК".

К таким операторам услуг платежной инфраструктуры Нацбанк устанавливает ужесточенные требования по обеспечению непрерывности деятельности, основанные на международных стандартах оверсайта.

Национальный банк Украины определяет важность платежных систем и операторов услуг платежной инфраструктуры ежегодно по итогам их деятельности в течение предыдущего года.

Критериями определения важности платежных систем являются объемы операций и виды услуг, предоставляемых платежными системами, а важность операторов услуг платежной инфраструктуры оценивается объемами операций, обрабатываемых ими в платежных системах.

Напомним, за 2020 год с использованием систем перевода денег в пределах Украины было переведено 255,2 млрд грн или $9,489 млрд в эквиваленте.