"Новая почта" запускает денежные переводы RIA из-за рубежа

Компания "Пост Финанс", входящая в группу компаний "Новая почта", с июня запустила услугу получения международных денежных переводов в отделениях "Новой почты".

Как сообщает пресс-служба компании, переводы будут осуществляться через одну из крупнейших международных платежных систем RIA. Для того, что получить денежный перевод RIA нужно обратиться в пункты оказания финансовых услуг компании "Пост Финанс", которые находятся в отделениях "Новой почты", сообщить оператору номер перевода и предъявить паспорт.

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"По данным Национального банка Украины, сегодня более $ 5 млрд в год ввозится в Украину через неофициальные каналы — поездами и автобусами, что составляет около 50% всего трафика международных переводов в Украину в пользу физических лиц. Наша цель — дать возможность украинцам за рубежом быстро и безопасно переводить деньги близким и родным, которые получат их в отделениях "Новой почты". Ведь отделения есть сейчас даже в небольших городках и селах. Наша разветвленная сеть позволяет многим клиентам получать переводы практически у себя возле дома, что может значительно сэкономить время", — комментирует СЕО Пост Финанс Андрей Кривошапко.

На первом этапе сотрудничества "Пост Финанс" и RIA будут доступны выплаты переводов в Украине в национальной валюте. В ближайшее время также планируется внедрить возможность отправки денежных переводов из Украины за границу.

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ООО "Пост финанс", которая разработала и развивает платежную систему NovaPay, входит в группу компаний "Новая почта" и с 2014 года работает на рынке Украины.

Компания на базе лицензий Национального банка на перевод средств предлагает физическим лицам и бизнесу широкий спектр платежных инструментов и продуктов онлайн и офлайн формата. Эффективность и удобство сервисов NovaPay можно оценить в более чем 3400 пунктах предоставления финансовых услуг и на интернет ресурсах.

Согласно данным Национального банка Украины по итогам 2019 года, платежная система NovaPay признана лидером среди всех систем перевода средств в Украину, созданных небанковскими учреждениями, с долей рынка — 43,6%.

НБУ включил платежную систему компании к категории социально важных, а в 2020 году она получила статус международной.

Услуги предоставляются в пунктах ООО "Пост финанс" (лицензия НБУ №5 от 26.03.2019 г.) www.novapay.ua

Ria Money Transfer, дочерняя компания Euronet Worldwide, Inc. (NASDAQ: EEFT), является одним из мировых лидеров в области денежных переводов. Компания непреклонна в своей преданности своим клиентам и их общинам, предлагая быстрые, безопасные и доступные денежные переводы через сеть из более 402 000 пунктов в 158 странах мира и онлайн на www.riamoneytransfer.com.

Напомним, что Новая Почта Глобал запустила регулярные авиарейсы из США и Китая и обратно.