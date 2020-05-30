Новая Почта возвращает плату за хранение посылок

С 1 июня Новая Почта восстанавливает стандартные условия услуги хранения — посылки бесплатно хранятся 7 календарных дней, а на восьмой день будет начисляться плата.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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Напомним, компания ввела бесплатное хранение отправлений 18 марта 2020 года, когда в стране начались ограничения в работе городского и междугороднего транспорта, чтобы клиенты забрали их, когда смогут добраться до отделения.

Сейчас в городах восстанавливается движение общественного транспорта, планируется восстановление междугородних и межобластных пассажирских перевозок, поэтому в компании приняли решение возобновить действие услуги.

Плата за хранение посылок и грузов не будет начисляться до 7 июня включительно.

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Для тех отправлений, которые поступят в отделение до 1 июня включительно, первым платным днем ​​хранения будет 8 июня.

Для отправлений, которые будут поступать в отделение после 1 июня, предусмотрены стандартные условия услуги.

Напомним, что Новая Почта Глобал запустила регулярные авиарейсы из США и Китая и обратно.