Новая Почта возвращает плату за хранение посылок

С 1 июня Новая Почта восстанавливает стандартные условия услуги хранения — посылки бесплатно хранятся 7 календарных дней, а на восьмой день будет начисляться плата.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Напомним, компания ввела бесплатное хранение отправлений 18 марта 2020 года, когда в стране начались ограничения в работе городского и междугороднего транспорта, чтобы клиенты забрали их, когда смогут добраться до отделения.
Сейчас в городах восстанавливается движение общественного транспорта, планируется восстановление междугородних и межобластных пассажирских перевозок, поэтому в компании приняли решение возобновить действие услуги.
Плата за хранение посылок и грузов не будет начисляться до 7 июня включительно.
Для тех отправлений, которые поступят в отделение до 1 июня включительно, первым платным днем хранения будет 8 июня.
Для отправлений, которые будут поступать в отделение после 1 июня, предусмотрены стандартные условия услуги.
Напомним, что Новая Почта Глобал запустила регулярные авиарейсы из США и Китая и обратно.