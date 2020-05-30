Бизнес 60 минут назад

Новая Почта возвращает плату за хранение посылок

Плата за хранение посылок и грузов не будет начисляться до 7 июня включительно

Фото: Корреспондент Фото: Корреспондент
Фото: Корреспондент

С 1 июня Новая Почта восстанавливает стандартные условия услуги хранения — посылки бесплатно хранятся 7 календарных дней, а на восьмой день будет начисляться плата.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Напомним, компания ввела бесплатное хранение отправлений 18 марта 2020 года, когда в стране начались ограничения в работе городского и междугороднего транспорта, чтобы клиенты забрали их, когда смогут добраться до отделения.

Сейчас в городах восстанавливается движение общественного транспорта, планируется восстановление междугородних и межобластных пассажирских перевозок, поэтому в компании приняли решение возобновить действие услуги.

Плата за хранение посылок и грузов не будет начисляться до 7 июня включительно.

Читайте также:
Nova Poshta Moldova открыла первые два отделения в Кишиневе

Для тех отправлений, которые поступят в отделение до 1 июня включительно, первым платным днем ​​хранения будет 8 июня.

Для отправлений, которые будут поступать в отделение после 1 июня, предусмотрены стандартные условия услуги.

Напомним, что Новая Почта Глобал запустила регулярные авиарейсы из США и Китая и обратно.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Киевские ТРЦ открываются после карантина: что будет работать и по каким правилам
Киевские ТРЦ открываются после карантина: что будет работать и по каким правилам
Верховный суд Украины усомнился в конституционности карантина
Верховный суд Украины усомнился в конституционности карантина
Из Киева — в Зальцбург. Wizz Air открывает новый рейс
Из Киева — в Зальцбург. Wizz Air открывает новый рейс
Загрузка...
Новое видео
Бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицкий: о росте жалоб от бизнеса и системных проблемах государства / DeloUA

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Киевляне рассказали, насколько комфортно жить в городе, и выбрали лучший район

  3. Бойня в Броварах: перевозчики устроили масштабную перестрелку (ФОТО, ВИДЕО, ОБНОВЛЯЕТСЯ)

  4. Инвесторы "Аркады" перекрыли Крещатик и обустроили палаточный городок (ФОТО)

  5. В Украине зафиксировано 22 811 случаев COVID-19 — Минздрав

Загрузка...