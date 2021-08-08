  • Главная
  • Бизнес
30 минут назад

Мошенники за деньги блокируют неугодные аккаунты в Instagram: "услуга" стоит $60

Для этого они создают полную копию страницы и жалуются на оригинальную

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Киберпреступники в интернете за деньги предоставляют услугу блокировки неугодных аккаунтов в Instagram.

Об этом сообщает Motherboard.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Указано, что злоумышленники используют интернет-сервисы, например, Scammer, где такая "услуга" стоит $60.

Схема работает так: получив оплату, мошенники создают полную копию учетной записи жертвы, а затем отправляют жалобу на оригинальный аккаунт, обвиняя пользователя в том, что он якобы выдает себя за другое лицо.

В то же время существуют сервисы, которые, наоборот, предлагают разблокировать учетные записи. Не исключено, что они работают с блокираторами в парах, отмечает издание.

В свою очередь в Instagram заявляют, что изучают мошеннические сайты и сервисы. Людям, которые с их помощью неоднократно нарушают правила соцсети, будут ограничивать доступ к ней.

Читайте также:
Украинские блогеры в Instagram могут зарабатывать до $3000 за пост — исследование

Ранее сообщалось, что американская социальная сеть Instagram меняет политику конфиденциальности, которая касается несовершеннолетних пользователей.

Теперь при регистрации профили пользователей, которым не исполнилось 16 лет (или 18 лет в некоторых странах), будут по умолчанию переведены в частный режим.

Перед этим соцсеть Instagram добавила новую возможность автоматического перевода текста в историях пользователей.

Чтобы знать еще больше — подписывайся на Delo.ua в Telegram!

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

СБУ отразила за месяц 65 кибератак на органы государственной власти
СБУ отразила за месяц 65 кибератак на органы государственной власти
В Google предупредили пользователей о закрытии входа в аккаунты старых версий Android
В Google предупредили пользователей о закрытии входа в аккаунты старых версий Android
Telegram запустил видеоконференции до 1000 зрителей и контроль скорости видеороликов
Telegram запустил видеоконференции до 1000 зрителей и контроль скорости видеороликов
Загрузка...
Новое видео
Сервіс по-українськи. Ми маємо це змінити! — Павло Флейшер, АТС Binotel / GET Business Festival

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Беларусь осталась без IQOS: Philip Morris остановила поставки сигарет из-за санкций

  3. На юге Украины выпал снег, а Харьков засыпало градом (ФОТО, ВИДЕО)

  4. Украинская прыгунья Магучих завоевала "бронзу" на Олимпийских играх: 18 медаль для Украины

  5. У Зеленского рассказали, куда направят деньги от нового транша МВФ

Ивент
"Герои малого бизнеса": в Киеве определят лучших малых предпринимателей Украины
"Герои малого бизнеса": в Киеве определят лучших малых предпринимателей Украины
Лучшие украинские малые предприниматели будут определены в 11 номинациях
Загрузка...