Мошенники за деньги блокируют неугодные аккаунты в Instagram: "услуга" стоит $60

Киберпреступники в интернете за деньги предоставляют услугу блокировки неугодных аккаунтов в Instagram.

Об этом сообщает Motherboard.

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Указано, что злоумышленники используют интернет-сервисы, например, Scammer, где такая "услуга" стоит $60.

Схема работает так: получив оплату, мошенники создают полную копию учетной записи жертвы, а затем отправляют жалобу на оригинальный аккаунт, обвиняя пользователя в том, что он якобы выдает себя за другое лицо.

В то же время существуют сервисы, которые, наоборот, предлагают разблокировать учетные записи. Не исключено, что они работают с блокираторами в парах, отмечает издание.

В свою очередь в Instagram заявляют, что изучают мошеннические сайты и сервисы. Людям, которые с их помощью неоднократно нарушают правила соцсети, будут ограничивать доступ к ней.

Ранее сообщалось, что американская социальная сеть Instagram меняет политику конфиденциальности, которая касается несовершеннолетних пользователей.

Теперь при регистрации профили пользователей, которым не исполнилось 16 лет (или 18 лет в некоторых странах), будут по умолчанию переведены в частный режим.

Перед этим соцсеть Instagram добавила новую возможность автоматического перевода текста в историях пользователей.

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