Энергетика 30 минут назад

Киев одолжил у ЕБРР €140 млн на модернизацию ТЭЦ

Реализация программы поможет повысить энергоэффективность и снизить потребление энергоресурсов

Фото: КГГА Фото: КГГА
Фото: КГГА

Киевские власти взяли кредит на 140 млн евро у Европейского банка реконструкции и развития, средства которого направят на модернизацию теплоэнергетического комплекса столицы. Об этом говорится в сообщении Киевгорадминистрации.

Как заявил на подписании кредитного соглашения и договора гарантий мэр Киева Виталий Кличко, этот проект позволит внедрить современные технологии в обновление системы централизованного теплоснабжения столицы.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

"Воплощение программы поможет повысить энергоэффективность и снизить потребление энергоресурсов — газа, электроэнергии и воды. Но главное — внедрение масштабных проектов модернизации позволит улучшить качество и надежность услуг для киевлян", — отметил он.

Так, в рамках проекта предусмотрена установка на ТЭЦ-6 новых когенерационных установок, которые по объемам выбросов в атмосферу будут соответствовать европейским стандартам.

Читайте также:
Кличко обещает ликвидировать золоотвал Дарницкой ТЭЦ

"Будет проведена ​​реконструкция неэффективных котельных, что также позволит снизить выбросы парниковых газов. Проект полностью соответствует политике ЕС и заявленным климатическим целям Украины", — подчеркивают в КГГА.

На ТЭЦ-5 планируется установить конденсационный экономайзер, который будет использовать остаточную энергию дымовых газов (сбросное тепло) для обеспечения отоплением столичных домов.

Также проект предусматривает установку новой системы мониторинга и диспетчеризации (SCADA). Это единственная система контроля и сбора данных, которая в режиме реального времени будет анализировать и контролировать работу всего энергокомплекса и отслеживать его производственные показатели.

Как заявил директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, модернизировать столь большой энергетический комплекс города, по мощности являющийся третьим в Европе, одномоментно невозможно, но выразил уверенность, что реализация проекта значительно улучшит качество предоставления услуг теплоснабжения в столице.

Читайте также:
"Киевтеплоэнерго" отсудило у "Укрэнерго" более 750 млн грн долгов

"Мы также будем продолжать наше дальнейшее сотрудничество в рамках других проектов. Это и "Зеленый город", благодаря которому город закупает новый общественный транспорт, и готовы помогать в строительстве метро на Троещину", — добавил он.

В свою очередь Кличко подчеркнул, что на сегодня состояние теплового хозяйства, которое город получил в 2018 году и которое многие годы находилось в управлении частной компании, является критическим, что подтверждают выводы аудита, который проводили международные специалисты.

"В 2018 году мы вернули теплоэнергетический комплекс Киева в управление города. Это более 2,7 тысячи км теплосетей, две мощных ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, мусоросжигательный завод "Энергия", а также почти 200 станций теплоснабжения и котельных... Около 80% теплосетей находятся в аварийном состоянии, большинство оборудования требует замены", — отметил он.

Мэр сообщил, что после возвращения теплохозяйства в управление города заменено уже 270 км аварийных теплосетей, выполнен капитальный ремонт энергоблоков на ТЭЦ. Также начато техническое переоснащение мусоросжигательного завода, где сегодня устанавливается система химической очистки. Общий объем инвестиций города и средств предприятия в модернизацию превысил 1,5 млрд грн.

"Важно, что в проекты модернизации системы теплоснабжения мы инвестируем не только средства бюджета, но и привлекаем средства международных финансовых компаний. Мы ориентируемся на современные тенденции — энергоэффективность, экологичность и высокий уровень клиентоориентированности. Спасибо представителям ЕБРР, USAID, нашим шведским партнерам за сотрудничество и помощь в воплощении таких важных проектов", — отметил Кличко.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Киеве в новый фонтан у Арсенала провалился фургон (ФОТО)
В Киеве в новый фонтан у Арсенала провалился фургон (ФОТО)
Отмыли 5 млн грн в грязном ручье: киевских коммунальщиков подозревают в растрате
Отмыли 5 млн грн в грязном ручье: киевских коммунальщиков подозревают в растрате
Названа сумма ущерба от провала фургона в фонтан у киевского Арсенала
Названа сумма ущерба от провала фургона в фонтан у киевского Арсенала
Загрузка...
Новое видео
Не боятися йти туди, куди ніхто не йде: як ми формуємо тренди в бізнесі — Володимир Авраменко, АВК

Новости дня

  1. Резников объяснил, как разместить в Украине системы ПВО США без изменения Конституции

  2. "Укроборонпром" подписал три соглашения с оборонными компаниями США на $2,5 млрд

  3. Смартфон с гибким экраном — идеальный гаджет для цифровых кочевников

  4. Названа сумма ущерба от провала фургона в фонтан у киевского Арсенала

  5. В Киеве пассажирский поезд насмерть сбил человека на проспекте Науки

Ивент
Розпочалася реєстрація на HR Wisdom Summit 2021
Розпочалася реєстрація на HR Wisdom Summit 2021
Головна HR-подія року відбудеться 29 вересня в Academy DTEK
Загрузка...