Киев одолжил у ЕБРР €140 млн на модернизацию ТЭЦ

Киевские власти взяли кредит на 140 млн евро у Европейского банка реконструкции и развития, средства которого направят на модернизацию теплоэнергетического комплекса столицы. Об этом говорится в сообщении Киевгорадминистрации.

Как заявил на подписании кредитного соглашения и договора гарантий мэр Киева Виталий Кличко, этот проект позволит внедрить современные технологии в обновление системы централизованного теплоснабжения столицы.

"Воплощение программы поможет повысить энергоэффективность и снизить потребление энергоресурсов — газа, электроэнергии и воды. Но главное — внедрение масштабных проектов модернизации позволит улучшить качество и надежность услуг для киевлян", — отметил он.

Так, в рамках проекта предусмотрена установка на ТЭЦ-6 новых когенерационных установок, которые по объемам выбросов в атмосферу будут соответствовать европейским стандартам.

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"Будет проведена ​​реконструкция неэффективных котельных, что также позволит снизить выбросы парниковых газов. Проект полностью соответствует политике ЕС и заявленным климатическим целям Украины", — подчеркивают в КГГА.

На ТЭЦ-5 планируется установить конденсационный экономайзер, который будет использовать остаточную энергию дымовых газов (сбросное тепло) для обеспечения отоплением столичных домов.

Также проект предусматривает установку новой системы мониторинга и диспетчеризации (SCADA). Это единственная система контроля и сбора данных, которая в режиме реального времени будет анализировать и контролировать работу всего энергокомплекса и отслеживать его производственные показатели.

Как заявил директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, модернизировать столь большой энергетический комплекс города, по мощности являющийся третьим в Европе, одномоментно невозможно, но выразил уверенность, что реализация проекта значительно улучшит качество предоставления услуг теплоснабжения в столице.

"Мы также будем продолжать наше дальнейшее сотрудничество в рамках других проектов. Это и "Зеленый город", благодаря которому город закупает новый общественный транспорт, и готовы помогать в строительстве метро на Троещину", — добавил он.

В свою очередь Кличко подчеркнул, что на сегодня состояние теплового хозяйства, которое город получил в 2018 году и которое многие годы находилось в управлении частной компании, является критическим, что подтверждают выводы аудита, который проводили международные специалисты.

"В 2018 году мы вернули теплоэнергетический комплекс Киева в управление города. Это более 2,7 тысячи км теплосетей, две мощных ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, мусоросжигательный завод "Энергия", а также почти 200 станций теплоснабжения и котельных... Около 80% теплосетей находятся в аварийном состоянии, большинство оборудования требует замены", — отметил он.

Мэр сообщил, что после возвращения теплохозяйства в управление города заменено уже 270 км аварийных теплосетей, выполнен капитальный ремонт энергоблоков на ТЭЦ. Также начато техническое переоснащение мусоросжигательного завода, где сегодня устанавливается система химической очистки. Общий объем инвестиций города и средств предприятия в модернизацию превысил 1,5 млрд грн.

"Важно, что в проекты модернизации системы теплоснабжения мы инвестируем не только средства бюджета, но и привлекаем средства международных финансовых компаний. Мы ориентируемся на современные тенденции — энергоэффективность, экологичность и высокий уровень клиентоориентированности. Спасибо представителям ЕБРР, USAID, нашим шведским партнерам за сотрудничество и помощь в воплощении таких важных проектов", — отметил Кличко.