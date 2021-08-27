Энергетика 2 минуты назад

"Киевтеплоэнерго" отсудило у "Укрэнерго" более 750 млн грн долгов

Речь идет о долгах за купленную у "Киевтеплоэнерго" электроэнергию на балансирующем рынке

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Хозяйственный суд Киева 19 августа постановил взыскать с Национальной энергетической компании "Укрэнерго" в пользу коммунального предприятия "Киевтеплоэнеого" 633,7 млн грн долга, 7,5 млн грн процентов, 33,4 млн грн инфляционных потерь, 1,655 млн грн пени и более 608 тысяч грн судебного сбора.

В то же время, как отмечается в решении суда, иск "Киевтеплоэнерго" к "Укрэнерго" был удовлетворен лишь частично. КП требовало выплатить ему 923,9 млн грн, но производство по выплате части основного долга в 216,25 млн грн суд решил закрыть

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Ранее же, 23 июля тот же суд решил взыскать с "Укрэнерго" в пользу "Киевтеплоэнерго" 72,3 млн основного долга, 2,4 млн инфляционных потерь, 629 тысяч грн процентов (3% годовых), 474,6 тысячи грн пени и 792 тысячи грн судебного сбора.

Речь идет о долгах за купленную у "Киевтеплоэнерго" электроэнергию для урегулирования небалансов в период с сентября 2020 по март 2021 года.

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