Компания Ахметова пытается через суд взыскать с "Укрэнерго" 2,4 млрд грн долга

Компания украинского олигарха Рината Ахметова "ДТЭК Энерго" 23 апреля подала в Хозяйственный суд Киева иск о взыскании с НЭК "Укрэнерго" 2,4 млрд грн долга за работу на балансирующем рынке в отопительный сезон.

Об этом заявил генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев в интервью "Интерфакс-Украина".

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"Долг в 2,4 млрд грн был накоплен в течение октября 2020 — февраля 2021 года, самый большой его прирост — почти на 1 млрд грн — произошел в январе, когда нам очень активно давали команды на загрузку. В результате сверх коммерческого графика, в этот месяц, в частности, мы произвели около 500 млн кВт-ч, для чего пришлось в том числе жечь дефицитный уголь", — заявил отметил он.

По его словам, в результате поддержки энергосистемы в отопительный сезон в условиях дефицита мощностей, у компании возник долг, "перспектива погашения которого не ясна".

Вместе с тем, как подчеркнул Салеев, долг "Укрэнерго" можно сравнить с размером ремонтной кампании "ДТЭК Энерго" на 2021 год и угрожает ее проведению.

"Этот долг несет в себе риск для нашей ремонтной кампании. Мы запланировали 2,4 млрд грн вложить в ремонт. Это — оптимальный уровень. Нам уже нужно готовить оборудование к следующему ОЗП, чтобы избежать аварийности", — отметил он.

ТОП-менеджер энергокомпании Ахметова также заявил, что все обращения к НЭК, а также в Министерство энергетики и НКРЭКУ, куда компания начала обращаться с конца 2020 года, не принесли никакого результата.

"Никаких договоренностей о погашении долга нет. "Укрэнерго" хоть объясняет, что система разбалансирована, и деньги брать неоткуда. В Минэнерго и НКРЭКУ, которые могли бы повлиять на ситуацию, просто ничего не отвечают. Все остальные возможности решения вопроса по долгу "Укрэнерго" перед нашей компанией за работу на балансирующем рынке исчерпаны. Следующий наш шаг — это подача иска в суд", — резюмировал Салеев.

Известно, что ранее в Хозсуд Киева о взыскании с "Укрэнерго" долгов за работу на балансирующем рынке обратились, в частности, КП "Киевтеплоэнерго" и ЧАО "Харьковская ТЭЦ", которые заявили о долге в 887,32 млн грн и 184,7 млн грн. Согласно решению суда, эти иски подлежат рассмотрению в мае.

Напомним, Частное акционерное общество "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" по итогам 2020 года получило чистый убыток на сумму 27,5 млрд грн.