ООН підтвердила загибель під час війни в Україні вже 2,9 тисяч мирних жителів

Управління верховного комісара ООН з прав людини верифікувало 2899 випадків загибелі та 3235 випадків поранення цивільних осіб в Україні з 4:00 24 лютого, коли почався збройний напад на неї з боку Росії.

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Про це йдеться в останньому звіті організації за даними Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, що охоплює випадки, які вдалося підтвердити до кінця доби 28 квітня.

Серед загиблих - 970 чоловіків, 646 жінок, 64 дівчинки та 76 хлопчиків, а також 70 дітей та 1073 дорослих, стать яких поки не вдалося встановити. Серед 3235 поранених – 380 чоловіків, 314 жінок, 67 дівчаток та 76 хлопчиків. Стать ще 166 дітей та 2232 дорослих також поки не встановлено.

Майже половина всіх випадків (1411 загиблих та 1552 поранених) припадає на Донецьку та Луганську області. Зокрема, на території, яку в ООН класифікують як контрольовану українським урядом, зафіксовано 1317 загиблих та 1182 поранених, а на території, контрольованій самопроголошеними "республіками" – 94 загиблих та 370 поранених.

Решта 1488 загиблих та 1683 поранених припадає на інші регіони – Київ, а також Черкаську, Чернігівську, Харківську, Херсонську, Київську, Миколаївську, Одеську, Сумську, Запорізьку, Дніпропетровську, Полтавську, Рівненську, Вінницьку та Житомирську області.

Водночас йдеться лише про випадки, що сталися у місцях, які перебували під контролем української влади на момент, коли загибель чи поранення цивільних осіб мало місце.

Таким чином, в ООН дають зрозуміти, що не враховують, очевидно, випадки масових убивств, виявлених на територіях, окупованих російськими військами, після їх звільнення. Зазначимо, що на території Київської області вже знайдено щонайменше 1202 тіла вбитих цивільних, головним чином території Бучанського району.