ООН подтвердила гибель в ходе войны в Украине уже 2,9 тысячи мирных жителей

Управление верховного комиссара ООН по правам человека верифицировало 2899 случаев гибели и 3235 случаев ранения гражданских лиц в Украине с 4:00 24 февраля, когда началось вооруженное нападение на нее со стороны России.

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Об этом говорится в последнем отчете организации по данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, который охватывает случаи, которые удалось подтвердить до конца суток 28 апреля.

Среди погибших - 970 мужчин, 646 женщин, 64 девочки и 76 мальчиков, а также 70 детей и 1073 взрослых, пол которых пока не удалось установить. В числе 3235 раненых - 380 мужчин, 314 женщин, 67 девочек и 76 мальчиков. Пол еще 166 детей и 2232 взрослых также пока не установлен.

Почти половина всех случаев (1411 погибших и 1552 раненых) приходится на Донецкую и Луганскую области. В частности, на территории, которую в ООН классифицируют как контролируемую украинским правительством, зафиксировано 1317 погибших и 1182 раненых, а на территории, контролируемой самопровозглашенными "республиками" - 94 погибших и 370 раненых.

Остальные 1488 погибших и 1683 раненых приходится на другие регионы - Киев, а также Черкасскую, Черниговскую, Харьковскую, Херсонскую, Киевскую, Николаевскую, Одесскую, Сумскую, Запорожскую, Днепропетровскую, Полтавскую, Ровенскую, Винницкую и Житомирскую области.

В то же время речь идет только о случаях, которые произошли в местах, находившихся под контролем украинских властей на момент, когда гибель или ранение гражданских лиц имело место.

Таким образом, в ООН дают понять, что не учитывают, по всей видимости, случаи массовых убийств, выявленных на территориях, оккупированных российскими войсками, после их освобождения. Отметим, что на территории Киевской области уже найдено по меньшей мере 1202 тела убитых гражданских, главным образом на территории Бучанского района.