Німеччина хоче відмовитися від біопалива, щоб запобігти голоду у світі

Пандемія коронавірусу, посуха та війна в Україні спричинили зростання цін на продукти харчування, які зараз знаходяться на рекордному рівні в усьому світі.

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Міністр з економічної співпраці та розвитку Німеччини Свенья Шульце закликала країни світу відмовитися від біопалива, щоб уникнути голоду у світі. Про це вона заявила у інтерв'ю Bild.

"Ми повинні припинити класти їжу в баки — чи то пшениця, пальмова олія, ріпак чи кукурудза. 4,4% палива — це продукти харчування та корми. Це має бути зведено до нуля — не лише в Німеччині, але якнайшвидше на міжнародному рівні. У Німеччині ми щорічно заливаємо 2,7 млрд літрів палива з рослинних олій в авто. Це майже половина врожаю соняшникової олії в Україні", - заявила Шульце.

Вона нагадала, що, за даними Всесвітньої продовольчої програми, від голоду у світі страждає 300 млн людей, і ці оцінки коригуються у бік збільшення.

"Нам може загрожувати сильний голод із часів Другої світової війни та мільйони жертв", - каже вона.

Шульце наголосила, що ніхто не бажає сприяти зростанню голоду у світі.

Нагадаємо, що за даними ООН, через блокування Росією українських портів світ чекає глобальна продовольча криза і голод.