В Украине взлетели цены на картофель: сколько стоит килограмм

После непродолжительного периода стабильности отпускные цены на картофель в Украине снова начали расти. Стоимость овоща в среднем на 16% выше, чем в конце января прошлого года.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Причиной очередного подорожания картофеля стало общее сокращение предложения корнеплода в местных хозяйствах.

Как отмечают аналитики, многие украинские производители, не имеющие мощностей для длительного хранения, завершили продажу картофеля еще в первой половине текущего сезона.

Какие цены на картофель

По данным ежедневного мониторинга проекта, с начала текущей недели цены на картофель повысились до 20-30 грн/кг, что в среднем на 12% выше, чем в конце прошлой рабочей недели.

Как подчеркивают аналитики, представители оптовых компаний жалуются на отсутствие необходимых объемов качественного картофеля в местных хозяйствах. Фермеры, в свою очередь, увязывают проблемы качества картофеля с неблагоприятными погодными условиями в период уборки. Также, по словам производителей, в 2024 году многие из них использовали посадочный материал не самого высокого качества.

Сейчас цены на картофель в Украине сегодня в среднем на 16% выше, чем в конце января прошлого года.

"Многие игроки рынка уверены, что уже в ближайшее время темпы подорожания этой продукции заметно ускорятся, "подогреваемые" информацией о возможной нехватке качественного картофеля на украинском рынке", — отмечают аналитики.

Заметим, дефицита картофеля на рынке нет, потому что его стали больше импортировать из стран, где он дешевле, чем в Украине, а именно из Литвы и Польши.

А самым дешевым на протяжении 2020-2024 годов картофель был в 2022 году – благодаря щедрому урожаю. Тогда предложение на рынке значительно превышало спрос.

Крупнейшие производители картофеля в Украине

Крупнейшими производителями картофеля в Украине Continental Farmers Group (владельцы — государственные фонды Саудовской Аравии), агрокомпания "Аделаида" Сергея Рыбалко и "ВПК-Агро".

Первая выращивает этот овощ на примерно 2000 гектаров, вторая – на 500 гектарах. Основные регионы выращивания картофеля включают в себя Винницкую, Житомирскую, Львовскую и Киевскую области.

"ВПК-Агро" – лидер украинского рынка овощной продукции. Предприятие специализируется на выращивании и длительном хранении овощных культур. Компания является лидером в производстве картофеля, моркови, свеклы, лука и сахарной кукурузы.