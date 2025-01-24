В Україні злетіли ціни на картоплю: скільки коштує кілограм

Після нетривалого періоду стабільності відпускні ціни на картоплю в Україні знову почали зростати. Вартість овочу в середньому на 16% вища, ніж наприкінці січня минулого року.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Зазначається, що причиною чергового подорожчання картоплі стало загальне скорочення пропозиції корнеплоду у місцевих господарствах.

Як зауважують аналітики, багато українських виробників, які не мають потужностей для тривалого зберігання, завершили продаж картоплі ще в першій половині поточного сезону.

Які ціни на картоплю

За даними щоденного моніторингу проєкту, з початку поточного тижня ціни на картоплю підвищилися до 20-30 грн/кг, що в середньому на 12% вище, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Як підкреслюють аналітики, представники оптових компаній скаржаться на відсутність необхідних обсягів якісної картоплі у місцевих господарствах. Фермери, у свою чергу, пов'язують проблеми якості картоплі з несприятливими погодними умовами в період збирання. Також, за словами виробників, у 2024 році багато хто з них використовував посадковий матеріал не найвищої якості.

Наразі ціни на картоплю в Україні на сьогодні в середньому на 16% вищі, ніж наприкінці січня минулого року.

"Багато гравців ринку впевнені, що вже найближчим часом темпи подорожчання цієї продукції помітно прискоряться, «підігрівані» інформацією про можливу нестачу якісної картоплі на українському ринку", - наголошують аналітики.

Зауважимо, дефіциту картоплі на ринку немає, бо її стали більше імпортувати з країн, де вона дешевша, ніж в Україні, а саме з Литви та Польщі.

А найдешевшою упродовж 2020-2024 років картопля була у 2022 році – завдяки щедрому врожаю. Тоді пропозиція на ринку значно перевищувала попит.

Найбільші виробники картоплі в Україні

Найбільшими виробниками картоплі в Україні є Continental Farmers Group (власники - державні фонди Саудівської Аравії), агрокомпанія "Аделаїда" Сергія Рибалка та "ВПК-Агро".

Перша вирощує цей овоч на приблизно 2000 гектарів, друга - на 500 гектарах. Основні регіони вирощування картоплі включають Вінницьку, Житомирську, Львівську та Київську області.

"ВПК-Агро" – лідер українського ринку овочевої продукції. Підприємство спеціалізується на вирощуванні і тривалому зберіганні овочевих культур. Компанія є лідером у виробництві картоплі, моркви, буряка, цибулі та цукрової кукурудзи.