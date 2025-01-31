Украина нарастила выручку от экспорта курятины на 21%: кто вырастил больше всех

Украинский экспорт мяса птицы в декабре 2024 составил 37,8 тыс. тонн, тогда как за весь 2024 год — 446,6 тыс. тонн. Это на 6,3% больше, чем в 2023 году (419,9 тыс. тонн). Об этом сообщила профильная ассоциация "Союз птицеводов Украины" (СПУ).

В прошлом году в денежном исчислении экспорт увеличился на 21%. Этому способствовал рост цен на внешних рынках и изменения в ассортименте экспортируемой продукции, повлекшие увеличение ее средней цены.

По данным СПУ, главными покупателями украинского мяса птицы в 2024 году стали:

Нидерланды — 16,8%;

Саудовская Аравия — 13,4%;

Словакия — 7,5%;

Ирак — 7,9%.

Общая доля стран ЕС в общем экспорте составила 30,5% или 136,2 тыс. тонн.

Кто произвел больше всего курятины в 2024 году

Глава СПУ Сергей Карпенко в комментарии изданию Delo.ua отметил, что основными производителями мяса домашней птицы в 2024 году стали:

1. Вертикально-интегрированный холдинг "МХП" (наиболее известный бренд — "Наша Ряба"). Кроме курятины занимается выращиванием зерновых и масличных культур, производством растительных масел, мясопереработкой и производством готовых пищевых продуктов. Компания еще не отчитывалась о результатах 2024 года, но за январь-сентябрь она произвела 533,74 тыс. тонн курятины, половину из которой экспортировала за границу. Ее выручка за январь-сентябрь 2024 года составила $2,26 млн. Принадлежит украинскому бизнесмену Юрию Косюку.

2. ООО "Птицекомплекс "Днепровский" (ТМ "Знатная курица", Ulas). По данным самого холдинга, производит ежегодно до 100 тыс. тонн курятины, его птицефабрики рассчитаны на содержание более 5 млн кур. Выращивает зерновые и масличные культуры на 8,6 тыс. га, ежегодно производит до 100 тыс. тонн подсолнечного масла.

По данным сервиса Youcontrol, компания в 2023 году получила 5,52 млрд грн выручки. Конечный бенефициар — Рязанов Сергей Георгиевич, житель Канады.

3. ООО "Агро-Овен" (ТМ "Золотко"). По данным холдинга, имеет три птицефабрики с максимальным поголовьем 6 млн кур, обрабатывает 18 тыс. га. Из сопутствующих бизнесов занимается выращиванием овощей на 600 га, свиноводством, имеет элеваторные мощности в 120 тыс. тонн.

В 2023 году получила 4,09 млрд грн выручки. Конечный мажоритарный бенефициар — Виктор Заворотний.

4. ООО "Луцкая аграрная компания" (ТМ Delika). По данным холдинга, выращивает кур на Владимир-Волынской птицефабрике с максимальным поголовьем 4,2 млн птиц. Обрабатывает около 3 тыс. га земель, часть необходимых для откорма птицы зерновых компания закупает. В 2021 году произведено 48,4 тыс. тонн курятины, 96% которой реализовано на внутреннем рынке.

В 2023 году получила 3,4 млрд грн выручки. Конечные бенефициары — Дмитрий и Михаил Добкины.

5. Фермерское хозяйство "Улар" (ТМ "Улар", Львовская область). По данным компании, ты ее птицефабрики способны содержать до 5 млн кур, ежегодно производит до 120 тыс. тонн продукции. Обрабатывает около 5 тыс. га сельхозземель.

В 2023 году получила 2,8 млрд грн выручки. Конечный мажоритарный бенефициар — Олег Пупа.

Что будет влиять на птицеводство в 2025 году

Также Сергей Карпенко в комментарии отметил, что в 2024 году на украинскую отрасль птицеводства повлияли несколько трендов:

Значительное прошлогоднее удорожание зерновых и масличных культур и продуктов их переработки, которые занимают 60-65% в себестоимости продукции птицеводства;

Введение Европейской Комиссией защитных мер для украинского экспорта в страны ЕС. Фактически они выглядят как квоты на уровне среднеарифметических объемов импорта украинского мяса птицы и яиц в ЕС за второе полугодие 2021 года и полные 2022-2023 годы.

Вызовы для отрасли, связанные с инфляцией, уменьшением численности и платежеспособности потребителей.

В 2025 году успешность отрасли будет определять: