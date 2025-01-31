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Украина нарастила выручку от экспорта курятины на 21%: кто вырастил больше всех
Украинский экспорт мяса птицы в декабре 2024 составил 37,8 тыс. тонн, тогда как за весь 2024 год — 446,6 тыс. тонн. Это на 6,3% больше, чем в 2023 году (419,9 тыс. тонн). Об этом сообщила профильная ассоциация "Союз птицеводов Украины" (СПУ).
В прошлом году в денежном исчислении экспорт увеличился на 21%. Этому способствовал рост цен на внешних рынках и изменения в ассортименте экспортируемой продукции, повлекшие увеличение ее средней цены.
По данным СПУ, главными покупателями украинского мяса птицы в 2024 году стали:
- Нидерланды — 16,8%;
- Саудовская Аравия — 13,4%;
- Словакия — 7,5%;
- Ирак — 7,9%.
Общая доля стран ЕС в общем экспорте составила 30,5% или 136,2 тыс. тонн.
Кто произвел больше всего курятины в 2024 году
Глава СПУ Сергей Карпенко в комментарии изданию Delo.ua отметил, что основными производителями мяса домашней птицы в 2024 году стали:
1. Вертикально-интегрированный холдинг "МХП" (наиболее известный бренд — "Наша Ряба"). Кроме курятины занимается выращиванием зерновых и масличных культур, производством растительных масел, мясопереработкой и производством готовых пищевых продуктов. Компания еще не отчитывалась о результатах 2024 года, но за январь-сентябрь она произвела 533,74 тыс. тонн курятины, половину из которой экспортировала за границу. Ее выручка за январь-сентябрь 2024 года составила $2,26 млн. Принадлежит украинскому бизнесмену Юрию Косюку.
2. ООО "Птицекомплекс "Днепровский" (ТМ "Знатная курица", Ulas). По данным самого холдинга, производит ежегодно до 100 тыс. тонн курятины, его птицефабрики рассчитаны на содержание более 5 млн кур. Выращивает зерновые и масличные культуры на 8,6 тыс. га, ежегодно производит до 100 тыс. тонн подсолнечного масла.
По данным сервиса Youcontrol, компания в 2023 году получила 5,52 млрд грн выручки. Конечный бенефициар — Рязанов Сергей Георгиевич, житель Канады.
3. ООО "Агро-Овен" (ТМ "Золотко"). По данным холдинга, имеет три птицефабрики с максимальным поголовьем 6 млн кур, обрабатывает 18 тыс. га. Из сопутствующих бизнесов занимается выращиванием овощей на 600 га, свиноводством, имеет элеваторные мощности в 120 тыс. тонн.
В 2023 году получила 4,09 млрд грн выручки. Конечный мажоритарный бенефициар — Виктор Заворотний.
4. ООО "Луцкая аграрная компания" (ТМ Delika). По данным холдинга, выращивает кур на Владимир-Волынской птицефабрике с максимальным поголовьем 4,2 млн птиц. Обрабатывает около 3 тыс. га земель, часть необходимых для откорма птицы зерновых компания закупает. В 2021 году произведено 48,4 тыс. тонн курятины, 96% которой реализовано на внутреннем рынке.
В 2023 году получила 3,4 млрд грн выручки. Конечные бенефициары — Дмитрий и Михаил Добкины.
5. Фермерское хозяйство "Улар" (ТМ "Улар", Львовская область). По данным компании, ты ее птицефабрики способны содержать до 5 млн кур, ежегодно производит до 120 тыс. тонн продукции. Обрабатывает около 5 тыс. га сельхозземель.
В 2023 году получила 2,8 млрд грн выручки. Конечный мажоритарный бенефициар — Олег Пупа.
Что будет влиять на птицеводство в 2025 году
Также Сергей Карпенко в комментарии отметил, что в 2024 году на украинскую отрасль птицеводства повлияли несколько трендов:
- Значительное прошлогоднее удорожание зерновых и масличных культур и продуктов их переработки, которые занимают 60-65% в себестоимости продукции птицеводства;
- Введение Европейской Комиссией защитных мер для украинского экспорта в страны ЕС. Фактически они выглядят как квоты на уровне среднеарифметических объемов импорта украинского мяса птицы и яиц в ЕС за второе полугодие 2021 года и полные 2022-2023 годы.
- Вызовы для отрасли, связанные с инфляцией, уменьшением численности и платежеспособности потребителей.
В 2025 году успешность отрасли будет определять:
- Способность правительства Украины продлить действие автономных торговых мер для украинского экспорта мяса птицы и яиц. Отрасль ожидает квоты как минимум до конца 2025 года в объемах, установленных как защитные на период с июня 2024 по июнь 2025 года. В идеальном случае — добиться дальнейшей либерализации торговли продукцией птицеводства со странами ЕС в соответствии со статьей 29 Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.
- Способность возобновить производство мяса птицы и яиц до довоенного уровня, что будет оказывать существенное влияние на ценовую ситуацию на рынке и прибыльность бизнеса;
- Ограниченная покупательная способность населения продолжит оказывать существенное влияние на внутреннее потребление продукции птицеводства, хотя они являются самыми доступными продуктами, богатыми белком.