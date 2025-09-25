Завод "Квант" у Києві продали за 400 млн грн: хто став переможцем аукціону

Фонд державного майна (ФДМУ) провів аукціон з приватизації державного пакета акцій розміром 73% у статутному капіталі АТ "Завод “Квант" у Києві.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба ФДМУ.

Зазначається, що торги проходили в електронній системі "Prozorro.Продажі".

Вартість пакета акцій у статутному капіталі у ході торгів зросла у 2,32 раза. У торгах за об'єкт змагалося 5 учасників, що зумовило зростання вартості до фінальних — 401,5 мільйона гривень. Стартова ціна була 172,9 млн грн.

В ФДМУ зауважили, що кошти від продажу заводу підуть на підтримку економіки та посилення обороноздатності країни.

Хто став переможцем аукціону

Переможцем аукціону стало ТОВ "Дженерал агро трейд".

Згідно даних youcontrol, ТОВ "Дженерал Агро Трейд" зареєстровано у Києві. Основним видом діяльності підприємства зазначено надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Власником компанії є Ольга Іванова.

Про завод "Квант"

АТ "Завод "Квант" розташований в Голосіївському районі міста Києва. Серед ключових переваг — велика площа виробничих приміщень та вигідне розташування, що створює додаткові можливості для розвитку і ведення бізнесу, говориться у повідомленні.

АТ "Завод "Квант" має 30 одиниць нерухомості, зокрема будівля з трансформаторною підстанцією, авторемонтна майстерня та ін. У підвальному приміщені чотириповерхової цегляної нежитлової будівлі розташована захисна споруда цивільного захисту площею 1,3 тис. кв. м. Земельні ділянки у власності відсутні.

Фактично підприємство не веде господарську діяльність. Тому найцікавішим його активом є нерухомість у Києві.

На все нерухоме майно АТ "Завод "Квант" зареєстровано обтяження у вигляді арешту від лютого 2023 року.

Новий власник активу має погасити борги підприємства із заробітної плати та перед бюджетом, а також зберегти штат працівників протягом шести місяців.

За даними ФДМУ, прострочена кредиторська заборгованість "Заводу "Квант" станом на червень 2025 року становить 1,5 млн грн.

Дохід підприємства у 2024 році становив 663 тис. грн, за підсумками першого півріччя 2025-го – 1 млн грн.

