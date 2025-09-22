Фонд держмайна виставляє на аукціон Рівненський радіотехнічний завод

На приватизаційному аукціоні виставляють пакет акцій Рівненського радіотехнічного заводу Фонд державного майна України запрошує взяти участь у приватизаційному аукціоні державного пакета акцій ПАТ "Рівненський радіотехнічний завод".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ФДМУ.

На аукціон виставляється державний пакет акцій у розмірі 50% + 1 акція статутного капіталу ПАТ "Рівненський радіотехнічний завод", що становить 22 423 190 акцій.

Стартова ціна активу – ₴60,8 млн. Усі охочі взяти участь у торгах повинні зареєструватися до 28 вересня 2025 року.

Аукціон відбудеться 29 вересня 2025 року за адресою: м. Рівне, вул. Данила Галицького, 25. Участь у аукціоні здійснюється через електронну систему Фонду держмайна.

Приватизація дає можливість інвесторам придбати контрольний пакет акцій стратегічного промислового підприємства та впливати на розвиток його діяльності на ринку радіотехніки.

Додамо, за перший квартал ФДМУ провів 130 приватизаційних аукціонів об’єктів малої приватизації на загальну суму 404,9 млн гривень, що на 13,8 % більше ніж за аналогічний період минулого року. Найдорожчим об’єктом стало "Інформаційно-аналітичне агентство" — його фінальна ціна перевищила 41 млн грн.