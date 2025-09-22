Запланована подія 2

Фонд госимущества выставляет на аукцион Ровенский радиотехнический завод

На приватизационном аукционе выставляют пакет акций Ровенского радиотехнического завода Фонд государственного имущества Украины приглашает принять участие в приватизационном аукционе государственного пакета акций ПАО "Ровенский радиотехнический завод".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ФГИУ.

На аукцион выставляется государственный пакет акций в размере 50% + 1 акция уставного капитала ПАО "Ровенский радиотехнический завод", что составляет 22 423 190 акций.

Стартовая цена актива – ₴60,8 млн. Все желающие принять участие в торгах должны зарегистрироваться до 28 сентября 2025 года.

Аукцион состоится 29 сентября 2025 г. по адресу: г. Ровно, ул. Даниила Галицкого, 25. Участие в аукционе осуществляется через электронную систему Фонда госимущества.

Приватизация позволяет инвесторам приобрести контрольный пакет акций стратегического промышленного предприятия и влиять на развитие его деятельности на рынке радиотехники.

За первый квартал ФГИУ провел 130 приватизационных аукционов объектов малой   приватизации   на общую сумму 404,9 млн гривен, что на 13,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самым дорогим объектом стало "Информационно-аналитическое агентство" - его финальная цена превысила 41 млн грн.

Автор:
Татьяна Гойденко