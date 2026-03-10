Запланована подія 2

В "Резерв+" запустили электронную очередь в ТЦК

Резерв+
Онлайн-запись имеет такую же юридическую силу, как и запись через сайт / Минобороны

Военнообязанные призывники и резервисты теперь могут записаться на прием в территориальные центры комплектования и социальной поддержки через мобильное приложение "Резерв+".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны.

Онлайн-запись имеет такую же юридическую силу, как запись через сайт электронной очереди.

Новый сервис позволяет пользователям заранее спланировать посещение ТЦК без необходимости стоять в живой очереди. В приложении можно выбрать удобную дату и время приема всего за несколько кликов.

Пользователи также могут видеть свой номер в очереди, услугу и статус записи. При необходимости можно отменить или оставить отзыв об обслуживании. Кроме того, приложение посылает напоминание о визите в виде push-уведомлений.

Ожидается, что электронная очередь поможет улучшить работу территориальных центров комплектования. Все записи будут формироваться в единственном списке, который должен уменьшить очереди и сделать процесс обслуживания более организованным и прозрачным.

Добавим, в августе у "Резерв+" появилась новая функция: теперь можно оформить отсрочку от мобилизации для тех, у кого один из супругов   имеет инвалидность I или II группы.

Автор:
Татьяна Гойденко