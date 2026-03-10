Запланована подія 2

У "Резерв+" запустили електронну чергу до ТЦК

Резерв+
Онлайн-запис має таку ж юридичну силу, як і запис через сайт / Міноборони

Військовозобов’язані, призовники та резервісти відтепер можуть записатися на прийом до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки через мобільний застосунок "Резерв+". 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.

Онлайн-запис має таку ж юридичну силу, як і запис через сайт електронної черги.

Новий сервіс дозволяє користувачам заздалегідь спланувати візит до ТЦК без необхідності стояти у живій черзі. У застосунку можна обрати зручну дату та час прийому всього за кілька кліків.

Користувачі також можуть бачити свій номер у черзі, обрану послугу та статус запису. За потреби запис можна скасувати або залишити відгук про обслуговування. Крім того, застосунок надсилає нагадування про візит у вигляді push-сповіщень.

Очікується, що електронна черга допоможе оптимізувати роботу територіальних центрів комплектування. Усі записи формуватимуться в єдиному списку, що має зменшити черги та зробити процес обслуговування більш організованим і прозорим.

Додамо, у серпні в “Резерв+” з'явилася нова функція: тепер можна оформити відстрочку від мобілізації для тих, у кого один із подружжя має інвалідність I або II групи.

Автор:
Тетяна Гойденко