Общество 50 минут назад

В Харькове планируют запустить производство вакцины против COVID-19

В Харькове будет производиться вакцина CoronaVac, созданная китайской компанией Sinovac Biotech

Фото: пресс-служба Харьковского горсовета Фото: пресс-служба Харьковского горсовета
Фото: пресс-служба Харьковского горсовета

Группа компаний "Лекхим" на своем предприятии в Харькове в 2022 году намерена запустить производство вакцины CoronaVac. Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

По информации горсовета, в Харькове будет производиться вакцина CoronaVac, созданная китайской компанией Sinovac Biotech.

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В 2021 году группа "Лекхим" стала официальным поставщиком этой вакцины в Украине.

"Это очень важный проект. Мы не знаем, какая будет ситуация с пандемией через месяц или через два. И то, что харьковское предприятие собирается выпускать вакцину и вложить в производство примерно 25-30 млн евро — это очень хорошо", — заявил секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.

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По его словам, городские власти сейчас делают все возможное для того, чтобы подготовиться к вероятной новой волне коронавируса.

В частности, закупаются препараты, необходимое медицинское оборудование, кислородные станции.

Ранее сообщалось, что госпредприятие "Медицинские закупки" начисляет пеню ЗАО "Лекхим", которое не выполнило условия договора о поставках первой партии китайской вакцины CoronaVac в количестве 700 тысяч флаконов в срок.

Перед этим Министерство здравоохранения намерено оштрафовать компанию-посредника "Лекхим" из-за срыва сроков доставки китайской вакцины от коронавируса Sinovac.

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