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Здоровье
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Заболеваемость коронавирусом в феврале может вырасти до 60 тысяч человек в сутки, — Ляшко

ляшко минздрав
Министр здравоохранения Виктор Ляшко. Скриншот видео брифинга Минздрава

В Минздраве прогнозируют, что заболеваемость Covid-19 в Украине может достичь пика в течение двух ближайших недель и вырасти до 60 тысяч заболевших в сутки, а затем стабилизируется. Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил на брифинге в понедельник, 7 февраля.

"Согласно нашим прогнозам, в ближайшие две недели прирост новых зарегистрированных случаев может возрасти до 60 тысяч человек в сутки", — сказал он на брифинге в понедельник.

Министр отметил, что после достижения пика заболеваемость, скорее всего, начнет стабилизироваться и снижаться. По словам Ляшко, за последнюю неделю прирост новых зарегистрированных случаев составил 44%.

"То есть это первая неделя из четырех последних, когда количество случаев не удвоилось", — подвел итог министр.

Напомним, что в Украине планируют за год увеличить количество постоянно действующих кислородных станций почти в 8 раз. Оборудование для автономной генерации кислорода уже устанавливается в регионах, в больницах, оказывающих помощь пациентам, больным коронавирусной инфекцией.

В Украину также прибыли первые 60 тысяч курсов препарата “Молнупиравир" для лечения Covid-19. К апрелю в Украину должны поступить еще 240 тысяч курсов этого лекарства.

При этом госпредприятие "Медицинские закупки" начисляет пеню ЗАО "Лекхим", которое не выполнило условия договора о поставках первой партии китайской вакцины CoronaVac в количестве 700 тысяч флаконов в срок.

Автор:
Сергей Горелов