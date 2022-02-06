Украина получила первую партию американских лекарств от Covid-19

Сегодня, 6 февраля, в Украину прибыли первые 60 тысяч курсов препарата “Молнупиравир” для лечения COVID-19.

Как сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Виктор Ляшко, производителем препарата является американская фармацевтическая компания Merck Sharp&Dohme.

По его словам, работу над контрактированием лекарства Украина начала еще в ноябре 2021 года – во время подготовки к очередной волне Covid-19.

Ляшко отметил, что к апрелю в Украину поступят еще 240 тысяч курсов "Молнупиравира".

"Молнупиравир" – это противовирусный препарат прямого действия, который блокирует фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода, чем предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни. Препарат выпускается в форме таблеток, не имеет особых требований хранения и удобно его принимать", – написал Ляшко.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины подписало с фармацевтической компанией Pfizer договор на приобретение лекарства Paxlovid, которое предназначено для амбулаторного лечения коронавирусной инфекции.

По состоянию на 6 февраля в Украине зафиксирован 27 тысяч 851 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили появление новых подвидов штамма коронавируса "Омикрон": ВА.1, ВА.2 и ВА.3. Вариант ВА.2 назвали "Стелсом", и его уже обнаружили в Украине.