За сутки в Украине выявили почти 28 тысяч новых случаев инфицирования Covid-19

По состоянию на 6 февраля в Украине зафиксирован 27 тысяч 851 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших 2 тысячи 597 детей и 431 медицинский работник.

В ведомстве отмечают, что за сутки с коронавирусом госпитализировано 4 тысячи 219 человек. Выздоровели от этой болезни 6 тысяч 89 граждан. Умерли от коронавируса 109 украинцев.

За все время пандемии в Украине Covid-19 диагностирован у 4 млн 284 тысяч 59 человек, выздоровели от коронавируса 3 млн 676 тысяч 68 граждан и зафиксировано 101 тысячу 277 летальных исходов.

Кроме этого, в течение суток против Covid-19 вакцинировано 34 тысячи 305 человек. Первую дозу получили 10 тысяч 182 человека, вторую дозу – 14 тысяч 188, дополнительную дозу получили 206 граждан, бустерную дозу – 9 тысяч 729 украинцев.

С начала вакцинальной кампании привито 15 млн 452 тысячи 741 человек, из них получили первую дозу – 15 млн 452 тысячи 739 граждан, получили две дозы – 14 млн 772 тысячи 538 человек.

Дополнительную дозу получили 20 тысяч 246 украинцев, бустерную дозу – 454 тысячи 459 человек. В общей сложности проведено 30 млн 699 тысяч 982 прививки.

Напомним, по состоянию на 5 февраля в Украине было зафиксировано 42 тысячи 533 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили появление новых подвидов штамма коронавируса "Омикрон": ВА.1, ВА.2 и ВА.3. Вариант ВА.2 назвали "Стелсом", и его уже обнаружили в Украине.