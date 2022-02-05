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Covid-19: за сутки в Украине зафиксировали более 42,5 тысяч зараженных
По состоянию на 5 февраля в Украине зафиксировано 42 тысячи 533 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19.
По данным Минздрава, среди заболевших 4 тысячи 268 детей и 920 медицинских работников.
Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, за сутки с коронавирусом госпитализировано 3 тысячи 918 человек. Выздоровели от этой болезни 9 тысяч 628 граждан. Умерли от коронавируса 185 украинцев.
За все время пандемии в Украине Covid-19 диагностирован у 4 млн 256 тысяч 208 человек, выздоровели от коронавируса 3 млн 669 тысяч 979 граждан и зафиксировано 101 тысячу 168 летальных исходов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме этого, в течение этого периода проведено 18 млн 496 тысяч 292 тестирования полимеразной цепной реакции (ПЦР-тест).
С начала вакцинальной кампании привито 15 млн 442 тысячи 559 человек, из них получили первую дозу – 15 млн 442 тысячи 557 человек, получили две дозы – 14 млн 758 тысяч 350 человек, получили дополнительную дозу – 20 тысяч 40 человек, бустерную дозу – 444 тысячи 730 человек.
В общей сложности проведено 30 млн 665 тысяч 677 прививок.
Напомним, по состоянию на утро 3 февраля в Украине зафиксировано 42 тысячи 533 подтвержденных случая коронавирусной болезни Covid-19.
За день до этого в стране было зарегистрировано 39 тысяч 620 новых фактов заражения коронавирусом.