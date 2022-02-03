В Украине за сутки зафиксировали почти 40 тысяч случаев Covid-19 — новый рекорд

За последние сутки, по состоянию на утро 3 февраля, в Украине зафиксировано 39 620 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19 (среди них детей — 4 446, медработников — 1 035).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. За минувшие сутки госпитализировано с коронавирусом 4 136 человек, выздоровели от этой болезни 9 380 человек, зарегистрировано 210 летальных случаев.

За все время пандемии Covid-19 в Украине заболело 4 169 897 человек, выздоровели от этого заболевания 3 650 854 пациента и 100 809 украинцев умерли.

В течение последних суток против коронавирусной инфекции вакцинировали 73 195 человек. Одну дозу получили 23 595 человек, полностью иммунизированы 27 938 пациентов. За последние сутки дополнительную дозу вакцины получили 836 украинцев, бустерную — 20 826.

С начала вакцинальной кампании привито 15 396 725 человек, из них получили одну дозу 15 396 723 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы 14 700 198 человек.

В целом дополнительную дозу вакцины получили 18 728 украинцев, бустерную — 398 374. В общей сложности проведено 30 514 023 прививки.

С начала 2022 года в три раза выросло количество детей с Covid-19, которых перевели на стационарное лечение в больницах, отмечают в Минздраве. Уже занято более 50% коек, предназначенных для лечения детей.

В то же время в Украине можно вакцинировать детей от 12 лет. По данным Центра США по контролю и профилактике заболеваний, Comirnaty на 93% эффективна против госпитализации подростков в возрасте 12-18 лет.

Отметим, что в Украине уже весной этого года могут начать делать прививки от коронавируса детям от пяти лет.