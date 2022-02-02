За месяц количество госпитализированных детей с коронавирусом выросло втрое — Кузин

В Украине уменьшилось общее количество госпитализированных с коронавирусом, в то же время в три раза выросло количество детей с Covid-19, которых перевели на стационарное лечение в больницах.

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин во время брифинга 2 февраля.

По его словам, в настоящее время на стационарном лечении находятся почти 2,5 тысячи детей как с подтвержденным Covid-19, так и с подозрением на коронавирус.

Кузин подчеркнул, что уже занято более 50% коек, предназначенных для лечения детей.

"С начала года количество госпитализированных детей выросло втрое. В то же время в Украине можно вакцинировать детей от 12 лет. Для этого используют вакцину Comirnaty от Pfizer", — рассказал главный государственный санитарный врач.

Он отметил, что, по данным Центра США по контролю и профилактике заболеваний, Comirnaty на 93% эффективна против госпитализации подростков в возрасте 12-18 лет.

Ранее Министерство здравоохранения Украины сделало вакцинацию против коронавируса более доступной для детей. Теперь украинцам от 12 лет не нужно иметь все плановые прививки, чтобы вакцинироваться от Covid-19.

Кроме того, Минздрав планирует расширить возрастную группу для вакцинации. Кузин сообщил, что в Украине уже весной этого года могут начать делать прививки от коронавируса детям от пяти лет.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров подготовить отдельную программу выплаты тысячи гривен за вакцинацию против коронавируса украинцам в возрасте 12-18 лет, прошедших полный курс вакцинации.