За сутки в Украине коронавирус обнаружили у более 43 тысяч человек

За последние сутки, по состоянию на утро 3 февраля, в Украине зафиксировано 43 778 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19 (среди них детей — 4 381, медработников — 873).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. За минувшие сутки госпитализировано с коронавирусом 4 328 человек, выздоровели от этой болезни 9 497 человек, зарегистрировано 174 летальных случая.

За все время пандемии Covid-19 в Украине заболело 4 213 675 человек, выздоровел от этого заболевания 3 660 351 пациент и 100 983 украинца умерли.

В течение последних суток против коронавирусной инфекции вакцинировали 75 304 человека. Одну дозу получили 23 482 человека, полностью иммунизированы 28 444 пациента. За последние сутки дополнительную дозу вакцины получили 695 украинцев, бустерную — 22 683.

С начала вакцинальной кампании привито 15 420 207 человек, из них получили одну дозу 15 420 205 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 14 728 642 человека.

В целом дополнительную дозу вакцины получили 19 423 украинца, бустерную — 421 057. В общей сложности проведено 30 589 327 прививки.

Ученые из Университета Джонса Хопкинса выяснили, что во время локдаунов, которые были введены весной 2020 года, показатели смертности снизились всего на 0,2%. В то же время из-за жестких карантинных ограничений в США, например, вырос уровень безработицы, увеличилось число обращений по поводу домашнего насилия и передозировок наркотиками, а также медицинскими препаратами.