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Общество
Дата публикации

Официально: дети от 14 лет смогут получить тысячу за вакцинацию

Официально: дети от 14 лет смогут получить тысячу за вакцинацию
Детям начнут выплачивать деньги за вакцинацию с 7 февраля. Фото: Depositphotos

Кабинет министров Украины во время заседания 2 февраля одобрил постановление, которым расширил программу "е-Поддержка". В частности, украинцы, которые вакцинировались против коронавируса, в возрасте от 14 лет также начнут получать по тысяче гривен.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время открытия заседания Кабмина.

Кроме всего прочего дети смогут потратить "ковидную тысячу" на услуги в сфере образования, культуры и спорта. Также за эти деньги можно теперь приобрести печатные средства массовой информации, товары спортивного назначения, школьные принадлежности и канцелярские изделия.

Алгоритм выплаты не изменился для детей: нужно открыть карту в одном из банков-партнеров и подать заявку в приложении "Дія". Для этого нужно выбрать "Услуги", потом нажать "е-Поддержка" и выбрать "Получить помощь".

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров уточнил, что вакцинированные подростки от 14 лет смогут начать пользоваться программой "е-Поддержка" с понедельника, 7 февраля.

Во время заседания правительство сформулировало цельное протокольное поручение по расширению услуг "е-Поддержки".

Он предусматривает, что вакцинированные граждане с инвалидностью 1 и 2 групп смогут потратить тысячу гривен на лекарственные средства и коммуналку.

Последний пункт должен стать доступным в феврале. Заплатить за коммуналку "ковидной тысячей" также смогут украинцы в возрасте от 60 лет, об этом заявлял президент Украины Владимир Зеленский.

Пенсионеры уже начали покупать лекарства за эти деньги, что раньше не было доступным. 

Фото: Depositphotos

Автор:
Вита Молодан