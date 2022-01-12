У Зеленского анонсировали запуск аналога "е-Поддержки" для выплаты субсидий на жилкомуслуги

Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма анонсировал запуск "десятка" проектов социальной помощи гражданам, аналогичным запущенной в декабре "е-Поддержке", в том числе для выплат, которые можно будет израсходовать лишь на оплату коммунальных услуг.

Как заявил чиновник в интервью агентству "Интерфакс-Украина", проект "е-Поддержка", в рамках которого полностью вакцинированные от Covid-19 граждане сейчас могут получить 1 тысячу грн на развлечения и поездки, планируется активно развивать.

"Будем ее активно развивать. Настроим систему платежей, а следующим шагом благодаря такой системе наведем порядок с субсидиями. Что мешает выпустить "е-Субсидию"? Сама "е-Поддержка" будет ежемесячно пополняться новыми направлениями и продуктами. И параллельно появится еще десяток таких продуктов", – сказал Шурма.

Он отметил, что речь идет о запуске выплат на карту для оплаты коммунальных услуг, что позволит верифицировать каждого получателя субсидии.

Напомним, что в начале января в Офисе президента уже допускали, что из-за роста цен на основные продукты в Украине могут организовать оформление социально незащищенными гражданами виртуальных талонов на еду аналогичным "е-Поддержке" способом — через сервис госуслуг "Дія". Delo.ua накануне подробно писало об этой инициативе.

При этом оформление самих субсидий на данный момент в "Дії" уже возможно: о запуске такой функции Министерство цифровой трансформации объявило в конце ноября. Ранее для этого требовалось физически посещать центры админуслуг и подавать бумажные документы.

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