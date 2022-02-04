В Украине выявили новый вариант "Омикрона", который еще заразнее обычного, — украинский генетик Коляда

Ученые обнаружили появление новых подвидов штамма коронавируса "Омикрон": ВА.1, ВА.2 и ВА.3. Вариант ВА.2 назвали "Стелсом", и его уже обнаружили в Украине. Об этом сообщил украинский генетик Александр Коляда.

По его словам, присутствие "Стелса" подтверждают данные, которые получил Институт пищевой биотехнологии и геномики Национальной Академии Наук Украины.

"Вариант ВА.2 уже называют "Стелсом", но не в честь буквы, а из-за того, что быстро распространяется. Он действительно отличается от исходного "Омикрона" новыми мутациями и как минимум в Дании вытесняет старый "Омикрон" со скоростью 30 000 случаев в день", — рассказал Коляда.

Ученые заметили, что люди могут повторно заболевать "Омикроном". Генетик объясняет, что во второй раз пациенты болеют уже новым вариантом штамма. "Стелс" заразнее обычного "Омикрона".

"Если в классическом варианте "Омикрона" было 50 мутаций, то у "Стелса" их 80. И те из них, что значимы, повлияли на скорость распространения, но не на тяжесть заболевания. Это то, что мы знаем прямо сегодня. Значит, пока переживать не стоит, но новый вариант все же появился", — подытожил ученый.

Среди основных симптомов "Стелса" — высокая температура, кашель, отсутствие вкуса и обоняния. Первые страны, где выявили новый вариант "Омикрона", были африканские.

Основной штамм коронавируса "Омикрон" также выявили в Африке. Изначально из-за него страны начали ужесточать карантинные меры и закрывать границы, но позже паника прекратилась.

Более того, например, в Швейцарии решили, что вариант коронавируса "Омикрон" не вызовет новой волны заболеваемости. Власти объявили о постепенной отмене карантинных ограничений, связанных с пандемией Covid-19.