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В Украине выявили новый вариант "Омикрона", который еще заразнее обычного, — украинский генетик Коляда
Ученые обнаружили появление новых подвидов штамма коронавируса "Омикрон": ВА.1, ВА.2 и ВА.3. Вариант ВА.2 назвали "Стелсом", и его уже обнаружили в Украине. Об этом сообщил украинский генетик Александр Коляда.
По его словам, присутствие "Стелса" подтверждают данные, которые получил Институт пищевой биотехнологии и геномики Национальной Академии Наук Украины.
"Вариант ВА.2 уже называют "Стелсом", но не в честь буквы, а из-за того, что быстро распространяется. Он действительно отличается от исходного "Омикрона" новыми мутациями и как минимум в Дании вытесняет старый "Омикрон" со скоростью 30 000 случаев в день", — рассказал Коляда.
Ученые заметили, что люди могут повторно заболевать "Омикроном". Генетик объясняет, что во второй раз пациенты болеют уже новым вариантом штамма. "Стелс" заразнее обычного "Омикрона".Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Если в классическом варианте "Омикрона" было 50 мутаций, то у "Стелса" их 80. И те из них, что значимы, повлияли на скорость распространения, но не на тяжесть заболевания. Это то, что мы знаем прямо сегодня. Значит, пока переживать не стоит, но новый вариант все же появился", — подытожил ученый.
Среди основных симптомов "Стелса" — высокая температура, кашель, отсутствие вкуса и обоняния. Первые страны, где выявили новый вариант "Омикрона", были африканские.
Основной штамм коронавируса "Омикрон" также выявили в Африке. Изначально из-за него страны начали ужесточать карантинные меры и закрывать границы, но позже паника прекратилась.
Более того, например, в Швейцарии решили, что вариант коронавируса "Омикрон" не вызовет новой волны заболеваемости. Власти объявили о постепенной отмене карантинных ограничений, связанных с пандемией Covid-19.