Кипр ужесточил правила въезда для иностранных туристов независимо от вакцинации

Кипр ужесточил антикоронавирусные требования к въезжающим туристам, в том числе и к вакцинированным.

С 4 января туристам при въезде на Кипр необходимо будет предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позже чем за 48 часов до прибытия. Раньше требовалось пройти ПЦР-тест на коронавирус не более чем за 72 часа до вылета.

Новые ужесточенные правила будут действовать как минимум до середины января, сообщается на сайте CyprusFlightPass правительства Кипра:

"С 4 января (23:00 по кипрскому времени) по 15 января 2022 года все пассажиры, прибывающие в Республику Кипр, должны пройти лабораторное обследование методом ПЦР за 48 часов до вылета".

Кроме того, по прилету все пассажиры ( в том числе и вакцинированные) должны будут сдать лабораторный ПЦР-тест за свой счет. А также через 72 часа пройти экспресс-тест на выявление антигена COVID-19.

Ужесточенные требования распространяются на всех пассажиров независимо от вакцинации, которые прилетают на Кипр 4 января или позже и заполнили карту полета (CyprusFlightPass) в течение 48 часов до этой даты, пишет газета Kathimerini Cyprus.

Не допускаются на Кипр туристы, которые в течение 14 дней до прибытия посещали такие регионы и страны, как Южная Африка, Намибия, Лесото, Королевство Эсватини, Зимбабве, Мозамбик, Малави, Ботсвана.