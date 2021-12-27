Россия требует признать вакцину "Спутник V" для открытия КПВВ на Донбассе

В качестве условия открытия контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе российская сторона выдвинула признание Украиной вакцины "Спутник V" и справок о такой иммунизации людей, прибывших из отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Об этом сообщил телеканалу "Дом" спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), представитель Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Он напомнил, что 22 декабря на последнем в этом году заседании ТКГ не удалось достичь договоренностей об открытии всех КПВВ. При этом украинские КПВВ открыты с 10 ноября 2020 года, но пункты закрыты со стороны временно оккупированных территорий.

"Закрыты они по причине, что возможные результаты переговоров сводят к субъективизации так называемых "ЛНР" и "ДНР". Их задача вывести Российскую Федерацию за пределы конфликта, сделать вид, что РФ — посредник, а у нас внутренний гражданский конфликт. Естественно, мы на это не пойдем. Потому что основой мирного урегулирования является признание Россией своего статуса как стороны конфликта, каковой ее признает весь цивилизованный мир, кроме них самих", — отметил Арестович.

Он подчеркнул, что не открывая КПВВ, оккупационные власти ставят под угрозу благополучие граждан, которые могли бы приехать на подконтрольную Украине территорию для получения социально-экономических выплат, оформления украинских документов и для иммунизации сертифицированными Всемирной организацией здравоохранения вакцинами от коронавируса.

"Наши КПВВ уже более года открыты. Открываются каждый день в 8 утра. Осталось только пропустить граждан с той стороны. Но они и здесь зацепились за необходимость нами признать вакцину "Спутник V" в документах, признать документы с печатями так называемых "ДНР" и "ЛНР". Короче, сделать все то, на что мы никогда не пойдем", — заявил Арестович.

Напомним, сейчас на временно неподконтрольных территориях Луганской и Донецкой областей граждан от коронавирусной инфекции прививают российской вакциной "Спутник V", которую не признает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Отметим, сейчас ВОЗ одобрила 9 вакцин: Nuvaxovid, Covavax, американские Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson, китайские Sinovak и Sinofarm, два варианта британской вакцины компании AstraZeneca и индийский Covaxin.

В свою очередь, Евросоюз признает сертификаты вакцинации только вакцинами, одобренными Европейским агентством по лекарственным средствам, а именно Pfizer, J&J, Moderna и AstraZeneca, произведенную на еврозаводах Oxford-AstraZeneca.

Напомним, как сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, обязательную установку приложения "Дій Вдома" при пересечении КПВВ на востоке Украины могут отменить до конца 2021 года.