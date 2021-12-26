Приложение "Дій Вдома" при пересечении КПВВ на востоке Украины могут отменить

Обязательную установку приложения "Дій Вдома" при пересечении КПВВ на востоке Украины могут отменить до конца 2021 года.

Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

По словам министра, она посетила КПВВ в Станице Луганской увидела проблему, с которой часто сталкиваются люди.

"У нас есть ограничения из-за ковида. Я увидела, насколько это проблема для пенсионеров, для пожилых людей, для женщин с детьми, для всех, кто пересекает КПВВ. Они должны скачать приложение "Дій Вдома". Для этого нужен смартфон. Люди не имеют столько денег, чтобы позволить себе купить смартфон", – заявила Верещук.

По ее словам, она обратилась за помощью в решении проблемы к президенту и премьер-министру.

"Я вернулась из Луганщины и пришла с решением этой проблемы к премьеру, а потом и к президенту. И вы знаете, они меня поддержали. И если все будет хорошо, то мы до конца года снесем это обязательное приложение "Дій Вдома" и люди смогут не страдая пересекать КПВВ", - сказала Верещук.

Она подчеркнула, что ее удивляет подход, когда говорят, что КПВВ — это то же самое, что условно говоря, граница с Россией.

"Если мы про реинтеграцию, если мы про политику, которая настроена на людей и для людей, то не может быть в части Донецкой или Луганской областей таможенных переходов, там не могут стоять пограничники. Там не могут действовать правила, применяемые для всех иностранцев и лиц, пересекающих границу государства. Чем меньше препятствий мы будем создавать людям, особенно молодым людям, тем быстрее произойдет реинтеграция", — резюмировала вице-премьер.

Согласно нынешним требованиям, приложение "Дій Вдома" должно быть установлено, чтобы люди не шли на обсервацию, если есть негативный результат теста на коронавирус, который тоже обязательно необходимо пройти.

Установка приложения остается острой проблемой для жителей неподконтрольных территорий, пересекающих КПВВ, особенно для людей в возрасте 60+ .

Отметим, ранее Ирина Верещук заявила, что действие банковских карт Ощадбанка для внутренне переселенных лиц (ВПЛ) и жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей планируют продлить до 1 апреля 2022 года.