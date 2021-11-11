Политика и экономика 60 минут назад

Для переселенцев могут продлить действие банковских карт до 1 апреля — Верещук

На сегодняшний день на банковских картах Ощадбанка, которые не забрали внутренне перемещенные лица, накопилось более 5 млрд грн

Ирина Верещук. Фото: скриншот видео/Facebook Ирина Верещук. Фото: скриншот видео/Facebook
Ирина Верещук. Фото: скриншот видео/Facebook

Действие банковских карт Ощадбанка для внутренне переселенных лиц (ВПЛ) и жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей планируют продлить до 1 апреля 2022 года.

Об этом в программе "Украина на самом деле" телеканала "Дом" заявила вице-премьер-министр — министр реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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По ее словам, на сегодняшний день на банковских картах Ощадбанка, которые не забрали внутренне перемещенные лица, накопилось более 5 млрд грн.

"Мы соберем совещание и подумаем, куда двигаться. Сейчас разрабатывается инструмент пролонгации действия карт. Из-за того, что сейчас карантин, из-за того, что люди не могут приехать. И потому что Российская Федерация не дает людям пересекать КПВВ, чтобы они смогли пройти идентификацию, поэтому (попросим Ощадбанк. — Delo.ua) подождать хотя бы до 1 апреля и не ставить на стоп получение выплат по картам Ощадбанка", — рассказала Верещук.

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Вице-премьер отметила, что, конечно, законы должны действовать одинаково для всех, однако стоит учесть исключительные моменты.

"Если мы видим, что есть особенности, например, КПВВ закрыты, люди не могут прийти, а в законе нет такой причины, как "КПВВ закрыты", то нам нужно менять закон, а не создавать трудности людям и не забирать у них честно заработанные деньги и социальные выплаты, которые государство гарантированно должно выплатить", — резюмировала Верещук.

Ранее стало известно, что с 1 января 2022 года Ощадбанк прекращает дальнейшее автоматическое продление действия карт для ВПЛ. Для других клиентов эта норма была введена еще в октябре 2020 года.

Напомним, в середине марта 2016 года Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому Пенсионному фонду поручено разработать и согласовать с Минсоцполитики и Ощадбанком порядок эмиссии платежных карт, одновременно являющихся пенсионным удостоверением для переселенцев.

Срок действия таких карт может составлять до 3 лет при условии прохождения физической идентификации клиента в Ощадбанке первые 2 раза — каждые 6 месяцев, в дальнейшем — каждые 12 месяцев.

 

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