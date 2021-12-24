"Большая стройка": Зеленский пообещал модернизировать пункты пропуска на украинских границах

В 2022 году в рамках программы "Большая стройка" начнется модернизация международных пунктов пропуска на украинских границах.

Об этом в своем выступлении на форуме "Украина 30. Дороги и мосты" заявил президент Владимир Зеленский.

"О развитии пограничной инфраструктуры. Действительно, здесь уже сделано немало. А в 2022 году в рамках программы начнется модернизация международных пунктов пропуска", – сообщил Зеленский.

По словам президента, на границах будет создана комфортная инфраструктура для украинцев и гостей государства, а также для бизнеса.

"Увеличим пропускную способность за счет электронной очереди, то есть современной инфраструктуры", – пообещал глава государства.

Как сообщалось ранее, на украинско-польской границе собираются открыть три-четыре новых пункта пропуска.

Ранее сообщалось, что Польша профинансирует ремонт дорог и пропускных пунктов во Львовской области, на что будет выделено 100 млн евро.