На украинской границе хотят открыть новые пункты пропуска: рассказываем, где именно

На украинско-польской границе собираются открыть три-четыре новых пункта пропуска. Об этом заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица в эфире телеканала "Дом".

"У нас работает межведомственная комиссия, которая занимается разработкой планов по открытию пунктов пропуска. У нас есть наработки, есть места, где мы бы хотели открыть эти переходы", — сообщил посол.

По словам Дещицы, новые пограничные пункты планируется открыть во Львовской области (на участке границы в районе польского города Перемышля) и в Волынской области.

Также рассматривают возможность открытия новых пунктов пропуска на Закарпатье — на границе с Польшей и Словакией.

"Может быть, даже в Закарпатской области, хотя там этот пункт пропуска, скорее всего, будет пока что пешеходный", — отметил посол.

Он добавил, что пока этот вопрос осложняется тем, что рядом с границей расположена заповедная зона. Поэтому для открытия пунктов нужно еще разрешение национального парка.

Отметим, сегодня на украинско-польской границе есть 13 пунктов пропуска, а на границе со Словакией — 6. Где они расположены, можно посмотреть на интерактивной карте Государственной пограничной службы Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в пункте пропуска "Шегини" сотрудники пограничной службы обнаружили большую партию гаджетов Apple — более 2,3 тысячи гаджетов продукции iPhone планировал тайно ввезти из-за границы 35-летний гражданин Украины.