На границе с Польшей пограничники конфисковали гаджетов Apple на 1,7 млн грн (ФОТО)

5 сентября в пункте пропуска "Шегини" (Львовская область) сотрудники Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) совместно с представителями таможенной службы обнаружили большую партию гаджетов Apple.

Как сообщает пресс-центр Государственной погранслужбы, более 2,3 тысяч гаджетов продукции iPhone планировал втайне ввезти из-за границы 35-летний гражданин Украины.

По информации ГПСУ, нарушитель спрятал контрабандный товар в багажном отделении своего микроавтобуса среди груза подержанных запчастей.

Среди обнаруженного — телефоны разных моделей новых и бывших в употреблении, наушники, мониторы, планшеты, ноутбуки и ручки.

Общее количество новой техники составило более 1,7 тысяч штук, б/у гаджетов — около 600 единиц.

По предварительным оценкам, сумма конфискованного товара может составлять около 17,5 млн грн.

Напомним, президент Владимир Зеленский предложил наказывать за контрабанду штрафом от 170 тысяч до 1 млн 275 тысяч грн.

Ранее Зеленский подписал указ о приостановке украинского гражданства Вадима Альперина, Араика Амирханяна и Александра Еримичука, которых в Офисе президента рассматривают в качестве контрабандистов.