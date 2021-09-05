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1 час назад

На границе с Польшей пограничники конфисковали гаджетов Apple на 1,7 млн грн (ФОТО)

Контрабандный товар был спрятан в багажном отделении своего микроавтобуса среди груза подержанных запчастей

Фото: пресс-центр СБУ Фото: пресс-центр СБУ
Фото: пресс-центр СБУ

5 сентября в пункте пропуска "Шегини" (Львовская область) сотрудники Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) совместно с представителями таможенной службы обнаружили большую партию гаджетов Apple.

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Как сообщает пресс-центр Государственной погранслужбы, более 2,3 тысяч гаджетов продукции iPhone планировал втайне ввезти из-за границы 35-летний гражданин Украины.

По информации ГПСУ, нарушитель спрятал контрабандный товар в багажном отделении своего микроавтобуса среди груза подержанных запчастей.

Среди обнаруженного — телефоны разных моделей новых и бывших в употреблении, наушники, мониторы, планшеты, ноутбуки и ручки.

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Общее количество новой техники составило более 1,7 тысяч штук, б/у гаджетов — около 600 единиц.

По предварительным оценкам, сумма конфискованного товара может составлять около 17,5 млн грн.

Напомним, президент Владимир Зеленский предложил наказывать за контрабанду штрафом от 170 тысяч до 1 млн 275 тысяч грн.

Ранее Зеленский подписал указ о приостановке украинского гражданства Вадима Альперина, Араика Амирханяна и Александра Еримичука, которых в Офисе президента рассматривают в качестве контрабандистов.

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