Пластиковые прозрачные маски не защищают от коронавируса, — Минздрав

Министерство здравоохранения подчеркивает, что пластиковые прозрачные "маски", которые часто используют в сфере обслуживания, не являются средством индивидуальной защиты.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Как отмечается, о таких "масках" не упоминается ни в одном документе, регулирующем противоэпидемические правила.

"Долгое время работники сферы обслуживания, кафе, ресторанов, гостиниц используют так называемые пластиковые прозрачные защитные маски. На самом деле ничего общего со средством индивидуальной защиты такие предметы не имеют", — сказано в сообщении.

В Минздраве подчеркнули, что необходимо использовать защитные медицинские маски или респираторы, полностью закрывающие нос и рот.

"Фактически люди, которые используют такие пластиковые "маски", не имеют никакого эффективного средства индивидуальной защиты. Это связано с тем, что такие средства не плотно прилегают к лицу, а соответственно, не защищают от инфицирования других и не защищают от заражения того, кто носит такие "маски", — подытожили в МОЗ.

Напомним, штамм коронавируса "Омикрон" впервые зафиксировали в Одессе.

Напомним, в Украине первый случай заражения штаммом коронавируса "Омикрон" выявили 18 декабря 2021 года. Его обнаружили у женщины, которая вернулась из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). 28 декабря 2021 года случаи заболевания этим штаммом зафиксировали в Киеве.

Украинские ученые прогнозируют, что новая волна Covid-19, связанная со штаммом "Омикрон", достигнет своего пика в феврале 2022 года. В этот период прогнозируется на уровне 23-25 тысяч инфицированных лиц в сутки. Ее постепенный спад возможен в марте-апреле 2022 года.