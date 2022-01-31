В Украине зафиксировали более 22 тысяч новых случаев Covid-19

За последние сутки, по состоянию на утро 31 января, в Украине зафиксировано 22 026 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19 (среди них детей — 2 865, медработников — 337).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. За минувшие сутки госпитализировано с коронавирусом 2 322 человека, выздоровели от этой болезни 4 346 человек, зарегистрировано 78 летальных случаев.

За все время пандемии Covid-19 в Украине заболело 4 064 495 человек, выздоровели от этого заболевания 3 622 745 пациентов и 100 203 украинца умерли.

В течение последних суток против коронавирусной инфекции было вакцинировано 20 983 человека. Одну дозу получили 6 524 человека, полностью иммунизированы 7 653 пациента.

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За последние сутки дополнительную дозу вакцины получили 98 украинцев, бустерную — 6 708.

С начала вакцинальной кампании привито 15 324 675 человек, из них получили одну дозу 15 324 673 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы 14 619 487 человек.

В целом дополнительную дозу вакцины получили 16 695 украинцев, бустерную — 339 726. В общей сложности проведена 30 300 581 прививка.

Напомним, Кабинет министров Украины сократил минимальный срок для получения бустерной дозы вакцины от Covid-19 со 180 до 90 дней.

Ревакцинацию от Covid-19 Министерство здравоохранения разрешило делать любой зарегистрированной в Украине вакциной.

Кроме того, правительство приняло решение сократить срок действия международного и внутреннего Covid–сертификатов с одного года до 270 дней.