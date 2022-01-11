Коронавирус в Украине: за сутки выявили почти 5,5 тысяч заболевших, более 200 человек умерли

За последние сутки, по состоянию на утро 11 января, в Украине зафиксировано 5 429 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19 (среди них детей — 306, медработников — 168).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. За минувшие сутки госпитализировано с коронавирусом 915 человек, выздоровел от этой болезни 7 761 человек, зарегистрировано 219 летальных случаев.

За все время пандемии Covid-19 в Украине заболел 3 709 871 человек, выздоровели от этого заболевания 3 522 547 пациентов и 97 544 украинцев умерли.

В течение последних суток против коронавирусной инфекции было вакцинировано 20 376 человек. Одну дозу получили 5 850 человек, полностью иммунизированы 12 350 пациентов. За последние сутки дополнительную дозу вакцины получили 123 украинца, бустерную — 2 053.

С начала вакцинальной кампании привито 14 842 428 человек, из них получили одну дозу 14 842 426 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 14 039 548 человек.

В целом дополнительную дозу вакцины получили 6 669 украинцев, бустерную — 28 085. В общей сложности проведено 28 916 728 прививок.

Напомним, по состоянию на утро 9 января 2022 года, в Украине зафиксировано 1 тысяча 969 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19. За день до этого в Украине выявили 3 тысячи 195 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19.

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