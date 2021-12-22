В Украине за сутки от коронавируса умерли более 300 человек

За последние сутки, по состоянию на 22 декабря, зафиксировано 6 363 новых случая коронавирусной болезни Covid-19. От этого заболевания за сутки умер 301 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Среди новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни детей – 534, медработников – 208. За минувшие сутки госпитализировали 2241 человека. В то же время выздоровели 19 494 человека.

Больше всего случаев Covid-19 зафиксировали в Киеве – 1 403, а меньше всего в Луганской области – 77.

За все время пандемии Covid-19 в Украине заболело 3 623 079 человек, выздоровели от этого заболевания 3 376 899 пациентов и 93 909 украинцев умерли.

В течение последних суток против коронавирусной инфекции было вакцинировано 119 129 человек. Одну дозу получили 39 006 человек, полностью иммунизированы 79 969 пациентов.

С начала вакцинальной кампании привито 14 461 449 человек, из них получили одну дозу 14 461 447 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 13 141 446 человек. В общей сложности проведено 27 603 218 прививок.

Украина уже договорилась о поставке почти 42 миллионов доз вакцины против коронавируса в 2022 году. По словам заместителя министра здравоохранения Игоря Кузина, эти поставки — гарантия того, что 70% взрослого населения Украины сможет получить полноценную ревакцинацию двумя дозами.

В целом в Украине улучшаются эпидемиологические показатели. Поэтому Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила установить вместо "красного" "желтый" уровень эпидемической опасности распространения Covid-19 на территории шести регионов.

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