Секретарь СНБО Данилов прогнозирует новую волну коронавируса в середине февраля

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов считает, что в Украине следующая волна заболеваемости COVID-19 возникнет 15-20 февраля 2022 года. Он уточнил, что этот прогноз сбудется в случае низкого уровня вакцинации в Украине.

Об этом Данилов сообщил 14 декабря во время брифинга в Офисе президента, передает информационное агентство "Интерфакс-Украина".

"Мы настаиваем на том, что нам нужно вводить бустерную дозу и начинать нужно с пожилых людей. Предлагать людям, чтобы они в третий раз вакцинировались. Если мы будем к этому медленно относиться, то можно спрогнозировать, что с 15-20 февраля мы будем иметь начало следующей волны заболеваемости", — заявил Данилов.

По его мнению, в Украине нужно увеличивать уровень вакцинаций до 300 тысяч в сутки, тогда как на сегодняшний день в стране вакцинируют плюс-минус 100 – 200 тысяч человек в сутки.

Секретарь СНБО уверен, что Украина быстрее бы победила пандемию коронавируса, если бы в стране уровень вакцинирования достиг бы 75-80% населения. При этом по состоянию на середину декабря этот показатель только достиг 45%.

В то же время Данилов не ожидает угроз, связанных с заболеваемостью от нового штамма коронавируса Omicron, до середины января 2022 года.

"Мы от него (штамма Omicron - Delo.ua) никуда не уйдем, поскольку он уже есть близ наших границ... Мы считаем, что до 15-20 января у нас не будет никаких угроз, которые связаны с заболеваниями. Но речь идет о том, что людям нужно вакцинироваться", — добавила секретарь СНБО.

Напоминаем, впервые Omicron обнаружили в ЮАР. Впоследствии он распространился во многие страны. Из-за нового штамма коронавируса страны ужесточают правила въезда.

При этом компании Pfizer и BioNTech заявили, что их вакцина BNT162b2, известная под брендом Comirnaty, нейтрализует вариант Omicron вируса SARS-CoV-2 после получения пациентами третьей дозы.

Результаты исследований ученых из Израиля подтверждают эту теорию. Ученые отмечают, что работали с настоящим вирусом, а не с биоинженерным вариантом. Это позволило получить характерные мутации Omicron.